'Maestros de la costura' hace estallar las redes sociales debido a su último cambio

La esperada nueva edición de 'Maestros de la costura' llegaba por fin este martes, 22 de febrero, a TVE para satisfacer los deseos de sus seguidores más fieles.



Sin embargo, la nueva entrega incorpora algunos cambios que no han estado exentos de polémica y no han sido muy bien recibidos por los fans del formato.



El concurso mantiene su estructura habitual con sus tres jueces, Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain, y la presentadora, Raquel Sánchez Silva, pero incorpora una gran novedad en cuanto a los participantes, solo seis de ellos serán aprendices y se enfrentarán en igualdad de condiciones con seis veteranos, entre ellos uno de los ex concursantes más conocidos, Eduardo Navarrete.





¡Qué ilusión verlos de nuevo en el taller! ?????? #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/nVQRheAsOX — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 22, 2022

LAS REDES CONTRA 'MAESTROS DE LA COSTURA'

Qué injusto que estén repartidos así y encima eligiendo tejidos los veteranos.Tendrían que haberlos mezclado para que la prueba de eliminación fuera más justa con concursantes nuevos y antiguos. Podéis echar ya a Laura, si total no cose. #MaestrosDeLaCostura — Sugar (@sweetywoman_) February 22, 2022

Me he llevado un jarro de agua fría... Lo de meter finalistas a concursar me ha cortado el rollo completamente, da la sensación de que prima más el show que la oportunidad... Y me parece un poco triste...#MaestrosDeLaCostura — JuananChime (@JuananChime) February 22, 2022

A los novatos se les nota mucho la inexperiencia. Los veteranos juegan con muuucha ventaja y es injusto. #MaestrosDeLaCostura — Saris (@saretasareta) February 22, 2022

Soy la única a la que le parece fatal que hayan quitado la oportunidad a nuevos aspirantes por poner a gente que ya ha podido participar y que sólo hace el paripé?? #MaestrosDeLaCostura — G?or?a Garc?a ? (@Gloria_3Gar) February 22, 2022

Que esté ahí Eduardo Navarrete que tiene varias colecciones con las que ya ha desfilado, me parece una cagada y muy gorda, desventaja para los nuevos, él ya es profesional. #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/dFqh9xNPlR — Telemaníaco (@Telemanaco1) February 22, 2022

Si se ha presentado tanta gente al casting, ¿por qué recurren a antiguos aspirantes incluyendo al ya consolidado Navarrete? #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/FiAxv6Gdsl — Miss Kokoro (@KokoroMiss) February 22, 2022

ha querido sorprender a sus seguidores en el estreno de nueva temporada ydel espacio que, lejos de cumplir su objetivo,De loscon los que cuenta el programa, s, mientrasde otras ediciones que no llegaron a ganar el 'talent', aunque sirespecto a los nuevos, que tendrán que competir en igualdad de condiciones para alzarse con el deseado premio., uno de los ex concursantes más populares,a pesar de que ya ha hecho carrera tanto en televisión, participó eny actualmente es colaborador deen Telecinco, y en el mundo de la moda, entre ellos a, por lo que parte con una descomunal ventaja respecto a los novatos.Junto a él participan otros cinco veteranos. I, participante de la segunda edición,, aprendices de la tercera entrega y, dos de los concursantes más polémicos de la cuarta temporada.y no han podido evitar criticar en redes que se haya quitado la oportunidad a seis personas con ilusión y ganas de aprender para incorporar a ex aprendices que además saben controlar el rumbo del concurso y conocen la relación con la productora y los jueces, algo con lo que no cuentan los nuevos.Además, también han apuntado quen, puesto que la presentadora del espacio, R, unas 12.000, que se habían presentado al casting, por lo quea seis personas que podrían estar en el 'talent'.Aun así, aunque pocos, también hdel concurso de costura yentre los aprendices.