Las Atabey, el único equipo intacto tras el duelo de eliminación más duro de 'El Conquis'

'El Conquis' se supera en cada una de sus entregas y cada vez se lo pone más difícil a los participantes que siguen luchando por su permanencia en el Caribe.



La entrega de este lunes ha estado protagonizada por las Atabey, que han conseguido la inmunidad y mantienen a todos sus miembros; y por una dura prueba de eliminación que ha podido con las fuerzas de los tres duelistas.





LAS ATABEY, INTACTAS

▶?VÍDEO | Las Atabey, ganadoras del juego de inmunidad de engrilletados; los Corocote, últimos #conquis6 https://t.co/8KwjvHiigW — El Conquistador (@el_conquis) February 21, 2022

LOS NOMINADOS

▶?VÍDEO | Los Corocote nominan a Punky "porque siempre tiene que tener la última palabra". Se ha tomado la nominación "sin rencor y con actitud ganadora". Espera cambiar tras este toque de atención #conquis6 https://t.co/QN6dTwGeXx — El Conquistador (@el_conquis) February 21, 2022

▶?VÍDEO | Andrea ha mandado directamente a duelo a Pedro. Cree que puede hacerlo muy bien y que puede volver, y dice que no lo volverá a mandar a duelo #conquis6 https://t.co/nUCNOhSNvV — El Conquistador (@el_conquis) February 21, 2022

▶?VÍDEO | Con Arruti elegido como duelista por las Atabey, Bego ha nominado a Sandra en la asamblea #conquis6 https://t.co/doSoywBGcb — El Conquistador (@el_conquis) February 21, 2022

UN DURO DUELO DE ELIMINACIÓN

▶?VÍDEO | Arruti ha quedado a solo un banderín de terminar el duelo, por lo que continúa en la aventura. Pedro y Sandra tan solo han conseguido un banderín cada uno, y son los eliminados de esta semana #conquis6 https://t.co/7peFKx53vL — El Conquistador (@el_conquis) February 22, 2022

El equipo de las chicas. Las guerreras verdes capitaneadas por Nahia han vencido en el juego engrilletados yque las ha llevado a disfrutar del saco de comida individual en el campamento rico.Además, las conquistadoras, del equipo Corocote, a quién consideran un rival fuerte, al duelo de eliminación, aunqueTras la nominación de Arruti por parte de las Atabey, su equipo,, debía decidir quién sería el próximo nombre en la cuerda floja entre sus integrantes.por una mayoría aplastante, el aventurero recibió ocho lanzas y las recriminaciones de sus compañeros por algunas de sus actitudes, especialmente por cuestionar a, Bego, quedurante la asamblea., por su parte,. El participante fue el encargado de explicar al resto de su grupo la prueba de inmunidad, sin embargo, no entendió bien en qué consistía el juego y los concursantes liderados por Andrea partieron con desventaja, aunque consiguieron remontar y finalmente las Atabey los vencieron por la mínima., de los Yocachu, fue ely cuál seguía en la cuerda floja. Finalmente,y enfrentarse condel programa, de hecho,superó su miedo y consiguió realizar el salto de doce metros que daba comienzo al juego, peroque había a continuación y no pudo salir del agua, por lo quey dejó a su equipo con un total de tres integrantes menos.Por su lado,. No logró superar la prueba completa al no alcanzar el último banderín, pero fuepor lo que Julian Iantzi y David Seco anunciaron que, al igual que Sandra,siendo la primera baja del equipo de los chicos, los Yocachu.