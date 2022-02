Emma García desvela  en 'Viva la vida' que programa no quiere volver a presentar 

Emma García ha vivido una de sus tardes más emotivas en televisión. La presentadora de 'Viva la vida' ha recibido una bonita sorpresa en el plató de Mediaset para celebrar sus 20 años en Telecinco.



La vasca se ha mostrado muy emocionada ante el bonito gesto del formato televisivo y ha confesado cuál de todos los espacios que ha conducido no volvería a presentar.





UNA EMOTIVA SORPRESA

DOS PROGRAMAS ESPECIALES

EL PROGRAMA QUE NO VOLVERÍA A PRESENTAR

La presentadora ha recibido una gran sorpresa que será difícil de olvidar. Durante la entrega de 'Viva la vida' de este domingo, 20 de febrero,a lo largo de sus dos décadas en Telecinco.Desde entonces,y se ha mostrado visiblemente emocionada ante el 'regalo' que le habían preparado.. Cómo pasa el tiempo.He tenido la suerte de enlazar un programa con otro, unos con éxito, otros con fracaso... A 'Viva la Vida' llegué en un momento de mi vida personal y profesional en el que disfruto", ha destacado la conductora televisiva conmovida., uno de sus programas más icónicos."Para mí. No paraba y no me daba tiempo a pensar", explicaba este domingo a sus compañeros y confesaba por qué siempre será su favorito: "", afirmaba sobre sus comienzos en la cadena con nostalgia.Sin embargo, hay otro formato que, al que guarda mucho cariño."Yoy lo guardo con mucho cariño. Fue divertidísimo. Estar allí presentando en las escalerasrealmente. Estás de otra manera viviendo el programa y, sobre todo, con el público", rememoraba sobre uno de los espacios más populares de Telecinco.A pesar de todo, la de Gipuzkoaa lo largo de los últimos 20 años, y tiene claro cuál de ellos no volvería a presentar.Luis Rollán ha querido recordarle por qué programa aún la recuerdan muchos espectadores,, algo que ella ha reconocido y ha desvelado que son muchos los que todavía le preguntan por aquella etapa, sin embargo, la presentadora lo tiene claro: "", afirmaba rotunda.García presentó 'El juego de tu vida' en 2008,, a priori parecía un buen proyecto, pero terminó aburriendo a la periodista."Siempre lo digo: ahí. Antes de saber si era verdad o mentira, veía sus gestos y ya lo sabía. Cuando ya acertaba todo,", revelaba.Antes de cerrar el repaso por su carrera televisiva, la conductora: "A 'Viva la vida'. Es verdad que con la base que llevas y las ganas de aprender,", resaltaba.