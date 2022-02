Los Corocote protagonizan un amargo desenlace en 'El Conquistador del Caribe'

Este lunes se emitía una nueva entrega de 'El Conquis' en la que el equipo Corocote vivía sus momentos más amargos mientras en su campamento empiezan a reinar las tensiones y los roces entre los miembros del grupo.



Por su parte, el equipo rojo, los Yocachu, siguen disfrutando del privilegiado campamento rico y su estrategia de juego sigue cosechando buenos resultados, mientras el equipo de las chicas, las Atabey, también han estado de enhorabuena en la última entrega del concurso.





EL MOMENTO MÁS AMARGO DE LOS COROCOTE

▶?VÍDEO | Bego decide que la tercera Corocote nominada sea MJ https://t.co/LMwQWmBgzV #conquis5 — El Conquistador (@el_conquis) February 14, 2022

LA PRIMERA ASAMBLEA

??¿Quiénes saldrán con collar de nominación de la primera asamblea Corocote? #conquis5 pic.twitter.com/Wp0UxSlboZ — El Conquistador (@el_conquis) February 14, 2022

LOS YOCACHU TRIUNFAN CON SU ESTRATEGIA

▶?VÍDEO | Los Yocahu disfrutan de su primera comida, un arroz preparado por Urko #conquis5 https://t.co/CvPg1k7LRt — El Conquistador (@el_conquis) February 14, 2022

▶? Los Yocahu quieren ir debilitando al resto de los equipos y prefieren nominar a uno de los fuertes del equipo azul. ¿A quién pondrán en peligro? #conquis https://t.co/qV8VGHZmJz — El Conquistador (@el_conquis) February 14, 2022

▶?VÍDEO | Annie ha sido la primera en colocar sus tres banderines en la pirámide, por lo que ha sido la ganadora del duelo de la estrella del mal y ha eliminado a Alain. MJ ha sido descalificada por ayudar y dejar pasar a Alain #conquis5 https://t.co/av5jq6axwL — El Conquistador (@el_conquis) February 14, 2022

Los corocotede 'El Conquistador del Caribe'. El equipo azulen la prueba de eliminación, M.J Y Alain.La prueba tenía como protagonistas el equilibrio y la estrategia y estaba dividida en tres pasarelas que terminaban en una torre central.Cada conquistador contaba con tres cañas de bambú que debían usar a modo de puente para superar las pasarelas.no parecía muy conforme con el duelo ydesde el principio provocando las advertencias tanto decomo dequecon graves consecuencias si no mejoraba su comportamiento frente a la prueba.Sin embargo, la de Donostia lejos de hacer caso a los conductoressin mostrar la más mínima resistencia, una decisión quey supuso el fin de su aventura., aunque con una buena actitud,de la participante y Annie resultó la ganadora del duelo.La amarga noche deno acabó ahí.fue, no obstante no lo hizo con buenas noticias.La concursante de Pamplonade la edición. No se dio en esta ocasión la clásica separación entre chicos y chicas y el grupo terminó sentenciando a la integrante del equipo azulAun así, terminó teniendo algo de suerte al no ser la persona elegida por Annie como nominada, lo que le permitió volver junto a su equipo al campamento muy pobre.Los Yocachu siguen siendo el equipo al que mejor le va de los tres. Su estancia en el campamento rico les ha permitidosin probar bocado.para quitarse de encima a uno de los conquistadores que consideraban más fuerte también. El equipo rojopara poner en la cuerda floja a, quién finalmente resultó expulsado cumpliendo el objetivo del equipo rojo.Por su parte,, formado por las chicas, también ha estado de enhorabuena este lunes. Tras una dura noche en su campamento,La determinaciónmanteniendo intacto el equipo verde.