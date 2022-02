La inesperada conversación de Isabel Pantoja con 'Sálvame'

Hay cosas que parece que no van a ocurrir nunca, pero cuando menos te lo esperas llega el momento.



Eso es lo que ocurrió este jueves en el plató de 'Sálvame'. Isabel Pantoja decidió romper su silencio y conceder al programa de Telecinco sus primeras declaraciones tras muchos meses completamente desaparecida y alejada de las cámaras.



Adela González, la nueva incorporación del magacín de la tarde, adelantaba el sorprendente suceso y explicaba cómo había sido la conversación con la cantante que tuvo lugar el pasado miércoles, 9 de febrero, a la una de la tarde.





LAS DECLARACIONES MÁS INESPERADAS

¡BOOM! Isabel Pantoja madre ha hablado: "No me gusta nunca la violencia ni nada de eso" ?? https://t.co/qzurD8DEjF — Telecinco (@telecincoes) February 10, 2022

acaecidos hace un par de días.Uno de los trabajadores de 'Sálvame',, y Pantojay mantener con él una conversación que duró unos siete minutos y que el espacio de Mediaset adelantaba en directo.La intérprete de 'Marinero de luces'y asegura que no está pasando por su mejor momento: "a", cuenta la ex concursante de 'Supervivientes', aunque reconoce que "hay personas que no tienen a nadie y que están peor que tú".Además,en Cantora como se había asegurado:, le preguntaba al periodista que la estaba entrevistando y reconocía que se ha puesto en manos de profesionales en estos días tan delicados:Por otro lado,que han hecho correr ríos de tinta en el mundo del corazón desde que saltaron a los medios hace más de un año.La madre de Kiko Rivera ha asegurado que no es rencorosa: "Tengo muchas cosas buenas, pero. Tengo esa suerte", apuntaba Isabel y confesaba que "", destacaba y manifestaba que ante las injusticias o los problemas "te revelas en el momento, pero luego se te quita".Isabel Pantoja ha zanjado la conversación explicando el motivo por el quey comentando que se mantiene firme gracias a su fe.s. No soy de eso y no lo he llegado a aprender siquiera, no lo veo, pero", aseguraba y destacaba su fe en Dios: "", concluía.