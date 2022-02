Tom Holland desvela el gran defecto del traje de Spider-Man: "Es una pesadilla"

Hacía ya varias semanas que Hollywood no pasaba por el plató de 'El Hormiguero', pero este martes ha vuelto por todo lo alto con la visita de Tom Holland, que acudía al plató de Antena 3 para presentar su última película, 'Uncharted' y charlar con Pablo Motos del resto de sus proyectos, entre los que no ha faltado, como no podía ser de otra forma, Spider-Man.





'UNCHARTED', UNA PELÍCULA DE ACCIÓN QUE SORPRENDE

¿CÓMO FUE RODAR LAS ESCENAS MÁS DURAS?

LA EMOCIÓN DE TRABAJAR CON ANTONIO BANDERAS

EL GRAN DEFECTO DEL TRAJE DE SPIDER-MAN

SPIDER-MAN O INDIANA JONES

Y AHORA, FRED ASTAIRE

La película,con la que comparte nombre, cuenta la historia depara encontrar, y llegará a las salas de cine el próximo viernes,El presentador ha indicado que el nuevo filme del actor británico, sino que va a conseguir sorprender al público, mientras Holland explicaba por qué la gente no se la puede perder.. La película, de ver partes del mundo sobre las que solo has leído en los libros, y es. Y mejor no comer antes, o no comer mucho antes de verla, porque hay mucha emoción", señalaba el protagonista de 'Chaos Walking'.Tom Holland ha confesado durante la entrevista cómo fue rodar las escenas más duras de la 'Uncharted', las de acción., porque prácticamente todas las escenas de acción acaban conmigo chocando contra una caja, cayéndome de una caja, atravesando una caja, chocando contra un coche, cayéndome de un avión..., he disfrutado muchísimo y las escenas son espectaculares", explicaba el invitado sobre el trabajo más duro en el set.El intérprete londinense ha seguido hablando con Motos acerca de la trama de su nuevo filme y h"Es una historia de exploración de un joven huérfano que busca una familia y encuentra una familia que está buscando un tesoro perdido, el tesoro más grande del mundo, que es parte de la historia de España. Y está también el increíbleque", contaba Tom sobre la trama y desvelaba que tuvo que terminar haciendo una pequeña 'sugerencia' al equipo para poder compartir escena con el actor malagueño: ". Así que, con los productores yen que era importante que el protagonista se reuniera con el malo en alguna escena. Y", confesaba sobre lo emocionante que fue para él ese momento.Además de presentar su nueva película,El británico ha destacado que le gusta su personaje, pero hay algo que lleva muy mal,El actor ha contado que, el de: "Lo he intentado muchísimas veces, pero, porque luego tengo que ir al baño a hacer pis y me lo tengo que quitar todo, sacármelo entero por arriba...", admitía Tom y confesaba que "(en ponerse el traje), aunque cada vez vamos siendo más rápidos, porque", aseguraba.Pablo Motos ha recordado que, pero, por lo que ha querido saber a, y el protagonista de 'Cherry' lo tiene más que claro: "La verdad es que sería muy difícil, porque Indiana Jones ha influido y nos ha inspirado muchísimo en la película y hemos intentado homenajearle, pero".Tom Holland ha terminado su visita a 'El Hormiguero' hablando sobre su próximo proyecto, que ya anunció hace unos meses.El de Londresporque de pequeño me interesaba muchísimo el claqué y es una habilidad que no he podido usar últimamente en el cine. Por lo tanto,", decía Holland sobre su nuevo papel.Para concluir, ecomo es el caso de Motos,. Y sé que parece una tontería, pero si tú estás bailando y parece que te lo estás pasando genial, la gente pensará que bailas muy bienasí que", le recomendaba su invitado.