Alatzne, muy decepcionada, rompe su amistad con Carmen y Rafa

En la casa de 'Secret Story' cada día es una sorpresa. Los giros de los acontecimientos están a la orden del día, y el último ha pillado por sorpresa a los telespectadores.



Una de las alianzas más sólidas del programa se ha resquebrajado por completo dejando descolocada a la audiencia del 'reality'. La amistad entre Rafa, Carmen y Alatzne parecía una de las relaciones inquebrantables de Guadalix de la Sierra, pero, todo ha cambiado en las últimas horas.





ALATZNE ROMPE SU AMISTAD CON CARMEN Y RAFA

?? "Alatzne y Rafa se salvan, Nagore Robles entrará en la casa y Laila y Nissy comparten los momentos más duros de su vida en #SecretNoche4" de @SecretStory_es https://t.co/N7OVFkaSgf — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 7, 2022

ALATZNE Y RAFA SALVADOS

El público ha decidido con sus votos que debe continuar en la Casa de los Secretos... ¡Alatzne! #SecretNoche4 pic.twitter.com/raH2Rwviim — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 6, 2022

, aunque Rafa y Alatzne consiguieron salvarse durante la gala de este domingo, junto a Álvaro el cuarto miembro de este grupo de amigos, aunque su relación no era tan estrecha como la de los otros tres. Sin embargo, parece que su amistad ya no es lo que era, ycon Carmen y Rafacon ellos.ha explicado quehacia ella y ha descubierto quey ha empezado a callarse cuando ella aparece. Unas actitudes que la han llevado a sentirse muy mal, llegando a asegurar queLa sanitaria ha tomado una decisión yhasta el momento, un gesto que ha seguido Álvaro, aunque se ha mostrado apenado por el fin del cuarteto.y tambiénde Carmen y Rafade concurso pensada y diseñada para poder llegar lo más lejos posible y eso, según los participantes, los tiene cegados: "Yo pensaba que más adelante Rafa y tú os ibais a poner en contra de Carmen... Ha sido estar los cuatro nominados y esto..", confesaba Álvaro.Tras este episodio, los cuatro, pero, por el momento, la reconciliación no ha dado sus frutos.Durante el debate de este domingo, presentado por Toñi Moreno, se ha comunicado el nombre de los dos concursantes salvados de las nominaciones, así como el del nuevo participante que pasaba a estar en la cuerda floja.y recibía la noticia por boca de su prima, presente en plató, mientrasal ser uno de los concursantes con menos porcentaje de votos para abandonar la casa.del próximo miércoles, una lista de la que también ha entrado a formar parte, quedespués de queejercieran su derecho a la nominación directa gracias a su