'Suspicion', el regreso de Uma Thurman a televisión

Todo apunta a que 2022 va a ser un año importante para la actriz Uma Thurman. A su anunciado papel protagonista en uno de los proyectos más esperados del año recién iniciado, Super Pumped: la batalla por Uber, en el que la actriz da vida a Arianna Huffington, una CEO clave en el nacimiento y el ascenso de Uber, desde hoy podemos verla en Suspicion, el nuevo estreno de Apple TV+. Un thriller en el que el personaje encarnado por Thurman se ve envuelto en una trama de secuestros a gran escala.







La actriz llevaba un par de años sin aparecer en televisión desde que coprotagonizara Chambers en Netflix en el año 2019. Siete años antes, en 2012, recibió una nominación a los Emmy por su papel en Smash de la cadena NBC, e intervino también en series como The Slap. Y ahora regresa con los ocho episodios de Suspicion.

MADRE Y EMPRESARIA



Tal como avanza la plataforma, una mujer se enfrenta al secuestro de su hijo en el pasillo de un hotel. El FBI y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido centran su investigación en cuatro sospechosos que ese día se alojaban en el hotel. Cuatro individuos que no tienen nada que ver unos con otros a excepción de su procedencia ya que todos ellos son británicos. Y, por supuesto, todos ellos se declaran inocentes. ¿Serán quienes dicen ser? ¿Hay algún culpable entre ellos? En una discusión entre dichos sospechosos, alguien pregunta: ¿Acaso tenemos pinta de secuestradores? Ante lo que hay una respuesta posible: ¿Qué pinta tiene un secuestrador?

Paralelamente, la protagonista se enfrenta a un juicio mediático. Y es que le acusan de no cumplir con sus obligaciones como madre por estar demasiado centrada en el cargo que ocupa como mujer empresaria. El mismo personaje lo afirma: "Nadie me tiene por una madre, antes seré siempre una CEO".

En el reparto, además de Uma Thurman, están Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Tom Rhys-Harries (White Lines), Georgina Campbell (Black Mirror), Elizabeth Henstridge (Agents of Shield), Elyes Gabel (Scorpion) y Angel Coulby (Dancing on the edge). Basada en la serie israelí False flag (Falsa identidad), en la que se contaba como cinco ciudadanos israelíes descubren que son acusados por el gobierno ruso de haber secuestrado a un ministro iraní en Moscú, tiene a la cabeza a Rob Williams, productor ejecutivo que ya estuvo al frente de The Americans o Homeland.

Hoy viernes se estrenan los dos primeros episodios y semanalmente, cada viernes, se emitirá uno nuevo hasta completar la temporada de ocho.