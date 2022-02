Simeone en 'El Hormiguero': "Si uno no sabe sufrir la derrota, no sabe festejar la victoria"

Diego Simeone ha sido el primer invitado de la semana en 'El Hormiguero'. El entrenador rojiblanco acudía por primera vez al programa de Pablo Motos con motivo de la presentación de su nuevo documental para Amazon Prime Video, 'Simeone: vivir la vida partido a partido'.



El documental, que se estrenó el pasado 26 de enero, está formado por seis capítulos, a lo largo de los que se hace un repaso de la trayectoria del argentino y de los momentos más importantes de su vida profesional, hasta llegar a triunfar en el banquillo del Atlético de Madrid.





EL FÚTBOL, ¿PASIÓN U OBSESIÓN?

EL 'CHOLISMO', UNA FILOSOFÍA DE VIDA

SU ADMIRACIÓN POR SERGIO RAMOS



EL RECUERDO DE MARADONA

El Cholo ha destacado que la serie documental que acaba de estrenar en Prime Video engancha al espectador aunque no sea especialmente aficionado al fútbol, y ha aclarado si lo suyo con el deporte rey es pasión u obsesión: ". Yendo hacia el documental, la intención no es que la gente vea solamente la parte del fútbol, sino mostrar la parte humana del entrenador", explicaba sobre lo que se puede ver enSimeone se ha convertido en, ha ganado ocho títulos desde que dirige al equipo, entre ellos la liga de 2021, pero, y eso afecta en casa:, decía el entrenador sobre cómo se toma las victorias y las derrotas de su equipo y apuntaba:Diego Simeone también habló, durante su visita a 'El Hormiguero', del papel que desempeña en el vestuario, de la definición dely si lo considera casi una religión: "No lo identifico de esa manera. Creo que s, gestionado de la mejor manera en estos 10 años, y enque nos ayudaron a crecer en el inicio y a sostenerlo en el presente para poder transmitir una idea,. Y creo que", explicaba el técnico.Además,y aseguró que escuchar es la mejor manera de aprender: ". Elegimos (los entrenadores) el coche en el que ir, pero el camino lo hacen ellos (los jugadores).", afirmaba el de Buenos Aires y confesaba que no suele tener problemas con sus jugadores: ". No, en serio., aunque no me crean", aunqueLa relación entre entrenador y futbolista, como ocurre entre padre e hijo debe tener ciertos límites, y el Cholo tiene muy claro dónde están los suyos: "La palabra amistad es compleja.", contaba sobre cómo es su relación con la plantilla.Pablo Motos no quiso perder la oportunidad de sacar algunos nombres propios del mundo del fútbol durante la entrevista, entre ellos el deEl presentador hizo alusión al gol que el futbolista marcó eny que tanto daño hizo al equipo rojiblanco: "La verdad es que en ese partido ellos fueron mejores y. Hay cosas que no se pueden solucionar pese a que uno busca solucionarlas porque los jugadores del otro equipo también son muy buenos. Yy nos ha hecho mucho daño con aquel gol porque nos alejaba de un título que lo teníamos a tres minutos", decía Simeone sobre aquel encuentro.Aun así,, algo que teniendo en cuenta las palabras del bonaerese es mutuo:, aseguraba.Como argentino,del plató de Antena 3El presentador de 'El Hormiguero' ha querido saber cómo había sido la relación de su invitado con el recordado jugador y cómo vivió el tiempo que compartieron equipo:, comenzaba diciendo el entrenador, y recordó algunas anécdotas de su etapa juntos: "Jugar en el mismo equipo que él... A mí me gustaba ir para el área y me decía que me quedase atrás. Una vez pateé desde 30 metros y me dijo, 'Cholo, ¿alguna vez hiciste gol desde ahí?'. Le dije que no y me contestó '¿y para qué pateas desde ahí?'", recordaba con cariño., concluía.