El boicot de Neil Young a Spotify logra que el presentador Joe Rogan se disculpe

El presentador Joe Rogan ha anunciado a través de las redes sociales su compromiso a ser más equilibrado a la hora de tratar puntos de vista polémicos sobre la covid-19, en reacción a quienes le acusan de promover teorías de la conspiración sobre el coronavirus y de alentar a no vacunarse.



"Mi compromiso con vosotros es que haré todo lo posible para tratar de equilibrar estos puntos de vista más controvertidos con las perspectivas de otras personas, para que podamos encontrar un punto de vista mejor", dijo Rogan en un vídeo de nueve minutos difundido en su cuenta de Instagram.





My thoughts on the controversy with @spotify https://t.co/nijJgNSc7m