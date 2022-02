Amaia Salamanca revela, en 'Planeta Calleja', su primer sueldo como actriz

Amaia Salamanca es una de las actrices más conocidas y queridas por el público. Su trayectoria profesional la avala, sin embargo, concede muy pocas entrevistas más allá de su trabajo y es muy discreta en lo que respecta a su vida personal.



Este lunes, 'Planeta Calleja' emitía una nueva entrega y Amaia se convertía en la protagonista del programa desde un destino de lo más exótico, Kirguistán.



La intérprete se lanzó a la aventura junto a Jesús Calleja y habló con el presentador de su carrera y de su vida personal, incluida su pareja, Rosauro Varo.



Kirguistán se encuentra en plena Ruta de la Seda y está repleto de yurtas y de ovejas, un enclave de lo más peculiar en el que Calleja aprovechó para preguntarle a su invitada sobre sus inicios en el mundo de la interpretación.





Amaia Salamanca atraviesa en bicicleta el imponente paso de los 33 Loros en su viaje a Kirguistán junto a @JesusCalleja. A las 22:45h, en @cuatro ??#CallejaAmaiaSalamancahttps://t.co/mp33UMBU3U pic.twitter.com/bJxjEId5lu — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) January 31, 2022

'SMS', SU PRIMERA SERIE

Amaia Salamanca confiesa que tuvo una adolescencia bastante complicada: "Con 14 años me fui a Estados Unidos porque no quería estar en mi casa" #CallejaAmaiaSalamanca https://t.co/HcjiF8bl5T — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) February 1, 2022

6.000 EUROS AL MES

Amaia Salamanca ha contado todos los detalles de su historia de amor con Rosauro Varo: "Desde que Rosauro y yo nos conocimos, no nos hemos vuelto a separar" #CallejaAmaiaSalamanca https://t.co/Amfogz0dhm — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) February 1, 2022

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE: ¿AMIGO O ALGO MÁS?

Amaia Salamanca, sobre su bajón profesional: "Este mundo es así, o no tienes nada o de repente te llega todo a la vez" #CallejaAmaiaSalamanca https://t.co/pOORcYugOV — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) February 1, 2022

en televisión llegó de la mano de la serie, en la que la de Coslada, y compartió cartel con nombres tan conocidos hoy comofueadolescente, y es uno de los nombres más importantes de la televisión. Él ha sido el, emitió casi 200 episodios entre 2006 y 2007 y la Amaia Salamanca, que más tarde se haría con un pequeño papel en 'Los Hombres de Paco' y posteriormente se convertiría en la protagonista de, en la que compartía protagonismo con Miguel Ángel Silvestre.durante su viaje a Kirguistán que, en realidad,en un primer momento y el papel de Paula en 'SMS' llegó por sorpresa.Por aquel entonces, la de Madrid estudiaba Administración y Dirección de Empresas y, para probar, aunque no le fue nada mal., contaba la protagonista de 'Gran Hotel' y desvelabadurante su primera experiencia frente a las cámaras:'SMS' fue la serie que puso a Amaia en el mapa de actores conocidos, pero, contaba durante la aventura.Miguel Ángel Silvestre, era el otro gran protagonista de la serie y, por lo que Jesús Calleja no quiso quedarse sin preguntar a su invitada por el asunto:, le preguntaba a la actriz, algo que ella aclaró sin ningún problema y le dedicó unas bonitas palabras a su compañero de profesión:, dejaba claro Salamanca.Actualmente,, su pareja desde hace 12 años, y con el queTras convertirse en madre, lo que la llevó pensar que no le volverían a dar una oportunidad en la industria:, contaba la protagonista de 'Tiempos de guerra', aunque confesaba que aún, aseguraba.