Amaia Romero desvela sus problemas de salud mental: "Tras 'OT' noté que algo no iba bien"

La salud mental en los jóvenes ha sido el centro de debate este domingo en 'Salvados'. El espacio que presenta Gonzo ha contado con dos invitados de excepción que han compartido sus problemas: la cantante navarra Amaia Romero y el actor de 'La casa de papel' Jaime Lorente, dos referentes de la juventud actual.

La artista cuenta que después de ganar 'Operación Triunfo' con solo 19 años empezó a notar "que algo no iba bien". "Desde que terminó 'Operación Triunfo' estuve un año entero sin ser consciente de lo que había pasado y de lo que me estaba pasado en ese momento. Estaba dejándome llevar, con el cerebro en otro sitio. Hacía lo que me decían". Tras el 'talent show' se fue a vivir a Barcelona y nueve meses después se dio cuenta de que no le apetecía quedar con gente, "no me apetecía salir de casa, estaba desganada con todo y no entendía por qué".

Tras una conversación con su hermano, Amaia empezó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo: "Me veía sin derecho a sentirme mal porque lo tenía todo". "Ahora me siento más segura, con más confianza en mi misma. He empezado a ir al psicólogo y estoy más asentada en general", afirma.

Lorente, que tenía 25 años cuando el 'boom' de 'La casa de papel', reconoce durante la entrevista que "no es heroico ni valiente hablar del tema", y se ha mostrado orgulloso de "normalizar el tema y saber lo importante que es para mí y para los que me rodean".