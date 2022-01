Todas las mentiras de Alejandro y Tania salen a la luz en el debate final de 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones 4' celebraba su debate final este martes y el culebrón protagonizado por Alejandro y Tania parecía no tener fin.



Durante el reencuentro, la pareja se vio las caras con Stiven, el tentador favorito de la canaria, que aseguró haber mantenido relaciones con ella. Tania, entonces, lo negaba rotundamente y aseguraba que el soltero había traído preparado un guion para tener protagonismo.



Sin embargo, el debate que tuvo lugar este martes está dando mucho que hablar.

La versión de los hechos ha cambiado radicalmente por parte de la protagonista y han salido a la luz todas las mentiras y secretos que tanto ella como su novio, Alejandro, han mantenido ocultos durante el 'reality'.



LA CONFESIÓN DE ALEJANDRO NIETO

Alejandro reconoce sus errores. ¿Qué os está pareciendo lo que dice?



Alejandro reconoce sus errores.

???? Alejandro confiesa dos infidelidades y Tania cree que hay una tercera



Alejandro confiesa dos infidelidades y Tania cree que hay una tercera

TANIA RECONOCE QUE INTENTÓ MANTENER RELACIONES CON STIVEN

BOOOOM ?? Tania confiesa que sí se besó con Stiven



Tania confiesa que sí se besó con Stiven

Tania da un pasito más y reconoce que sí quiso acostarse con Stiven ¿Qué os está pareciendo?



Tania da un pasito más y reconoce que sí quiso acostarse con Stiven

de los dos: "Voy a ser muy sincero, es verdad que cuando llegué a 'La isla de las tentaciones' estaba muy enamorado. En la isla estaba muy enamorado. Yo oculté algo al programa.", comenzaba contando el concursante y revelaba el motivo.Nietoantes de entrar a 'La isla de las tentaciones': "Estuve hablando mucho con una chica, me excedí hablando con ella. Intenté quedar con ella y me di cuenta de que prefería lo que tenía en mi casa. La otra chica fue una chica de una discoteca, estaba bebido, me calenté un poco y nos besamos. Se lo conté a raíz del reencuentro porque quería empezar de cero y ser sincero con ella", explicaba.de las infidelidades: "La primera infidelidad, que para mí lo es sinceramente, alguien me vino con un móvil y leí las conversaciones, él me dijo que le perdonara", contaba y destacaba queTras las confesiones de Alejandro y aclarado el tema de sus deslealtades,Por aquel entonces,rotundamente, sin embargo,, aunque, por lo visto, mentir, mintieron los dos., confesaba Tania mientras el tentador seguía asegurando que entre ellos hubo muchos más que besos, una afirmación que hizo perder los papeles a la joven:, aseguraba Tania atacando a Stiven.Tras el drástico giro de los acontecimientos,completamente sobre lo que había ocurrido,y acabó confesando toda la verdad:"Tengo mucha presión, Ale. Nunca he querido hacerte daño., no sabía si quería estar contigo y me dejé llevar. Si no te lo reconocí es porque me di cuenta de que", aseguraba a su novio, aunque admitía que era cierto que tuvo intención de mantener relaciones con su tentador favorito.