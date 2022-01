Ricky Merino defiende la paella valenciana en la televisión británica

Ricky Merino ha empezado el 2022 con nuevos retos profesionales. El ex concursante de 'Operación Triunfo' se ha trasladado al Reino Unido para comenzar una nueva etapa profesional como presentador en Channel 4.



El cantante presenta un programa de citas, 'The language of love', para la citada cadena televisiva, y durante su periplo por otros programas de la misma casa para promocionar su nuevo proyecto ha salido en defensa de algo totalmente inesperado, la paella.





LA PAELLA NO ES ARROZ CON COSAS

SU RETO MÁS AMBICIOSO

Ricky Merino ha decidido probar nuevas facetas, y presenta un formato que intenta demostrar que el idioma no es un obstáculo para enamorarse. Según contó el cantante a sus seguidores, en el 'reality' los participantes tendrán que averiguar si tienen lo suficiente en común como para que surja la chispa entre ellos, y abre las puertas a un nuevo público, tras su experiencia en el 'talent' de Netflix, '¡A Cantar!'.