Rocío Flores asegura que no quiere tener una conversación con Marta Riesco

Rocío Flores no pasa por su mejor momento, tras un año difícil, la nieta de Rocío Jurado ha recibido un nuevo revés al enterarse de la relación que mantiene su progenitor con la que un día fuera su amiga y ahora compañera en 'El programa de Ana Rosa', Marta Riesco.



La semana pasada salía a la luz el romance entre Antonio David Flores y Marta Riesco confirmado por unas fotos que la revista 'Lecturas' ofrecía en exclusiva, dónde se podía ver que la pareja ha dado un paso más en su relación y ya vive bajo el mismo techo.



Tras esta publicación, la hija del ex guardia civil tuvo que dar la cara durante su intervención como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa' y dejó claro que no tenía ni idea de lo que ocurría entre su padre y su compañera.



Rocío explicaba que "notaba cosas raras... Pero cada uno hace con su vida lo que quiera", decía al hablar del tema. Sin embargo, ahora que su familia vuelve a estar de actualidad, Ro ha decidido romper su amistad con la periodista y ha asegurado que, por el momento, no quiere mantener una conversación con ella.





ROCÍO FLORES NO QUIERE HABLAR CON MARTA RIESCO

LO ÚNICO IMPORTANTE ES SU FAMILIA

volvía este lunes al plató de 'El programa de AR' para acudir a su puesto de trabajo yy a la nueva vida que ha iniciado su padre.La hija de Antonio Davidy tampoco considera que tenga nada que hablar con ellaal menos, por ahora:, aclaraba la hija mayor de Rocío Carrasco, aunque la colaboradoracompañera de Riescotambién, según expresó la propia Isa.Además de dejar claro que no quiere tener ninguna relación con Marta,en especial sus hermanos, David y Lola, y su único objetivo es que ambos sufran lo menos posible.Flores también afirmó ques:"Lo único que quiero es que todos sean felices y que hagan las cosas de la mejor forma posible.", concluía la televisiva.Antes de dar por zanjada su intervención,y explicó los motivos que llevaron a Olga Moreno a entrar en el espacio de Telecinco para mostrarle su apoyo y darle ánimos: "y su intención era decir que no me merecía lo que me estaban diciendo.", eran las palabras que la joven utilizaba para cerrar el tema.