Cristina Pedroche acoge el 2022 convertida en luciérnaga

Además de comer las uvas, desde hace ya varios años ha surgido una nueva tradición en torno a la Nochevieja. Se trata de ver con qué looks nos sorprenden los presentadores. Y si alguien da la campanada en este sentido es Cristina Pedroche, que logra congregar a toda la familia alrededor de la televisión para ver qué se oculta tras la capa.



En esta ocasión, ha querido recibir al 2022 con un modelo de tafetán calado firmado por Manuel Piña que le ha convertido en una bella luciérnaga. Metalizado, de tafetán calado y acabado con remaches metálicos; así ha sido el modelo de Cristina Pedroche, una pieza que Manuel Piña creó en 1990 y que ha sido prestada por el museo de Manzanares (Ciudad Real).



Esta creación pertenece además a la colección que Manuel Piña legó a su muerte en 1994 a su pueblo natal que actualmente atesora en un museo que lleva su nombre. "No es la primera vez que en las Campanadas llevo una obra de arte, pero sí es la primera que llevó una pieza de museo", señala en nota de prensa Cristina Pedroche, quien se muestra emocionada de lucir el vestido de Manuel Piña y los increíbles trabajos de Buj Studio y Manuel Albarrán.



"Quizás una metáfora del momento que se está viviendo, en su necesidad de reinventarse de nuevo", afirma Josie, director creativo de este modelo y los siete anteriores que ha lucido Cristina Pedroche en el momento de dar las campanadas.



También sorprende la capa. Y es que, Buj Studio se ha encargado de realizar una capa alada, una pieza que cuenta con más de 580 horas de trabajo entre diseño y confección, y Manuel Albarran, encargado de realizar los complementos del estilismo: casco, uñas y zapatos.



"Desde que empecé a encargarme de los estilismos para las campanadas, opté por vestidos hechos en España, en exclusiva para Cristina Pedroche y que hablasen de la moda de ese año", señala el estilista Josie. "En 2021 he podido ver el espíritu de Manuel Piña en las apetencias de otros creadores contemporáneos y entendí que era el momento de traer una pieza de su museo a un evento que significa tanto para mí", añade.



La propia presentadora ha compartido a través de redes sociales lo feliz que se sentía con este diseño, y ha agradecido a Piña el haberla ayudado "desde otra dimensión".





Sigo en una nube€

GRACIAS????????

Gracias #ManuelPiña por ayudarme desde otra dimensión ????????#PedrocheCampanadas ?? en Puerta del Sol https://t.co/gz6BLaCRbs — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) January 1, 2022