Nuria Roca y Juan del Val: lluvia de críticas en Instagram

La sexta ola de la pandemia ha pillado a la población harta y desesperanzada en plenas navidades y ha truncado los planes de la mayoría provocando mucha frustración.



Las redes sociales se han convertido en el mejor elemento para que la gente descargue su furia y arremeta contra todo y contra todos, en muchas ocasiones, amparados bajo el anonimato que ofrece internet. En esta ocasión, el último blanco de las redes han sido Nuria Roca y su marido, Juan del Val.



LA FOTOGRAFÍA DE LA POLÉMICA

Son muchos los rostros conocidos que gustan de llamar a la responsabilidad y a la prudencia a la población, entre ellos, queen el espacio televisivo de Antena 3, unas palabras que no provocarían ninguna crítica si no fuera porque, una decisión que ha provocado el enfado de sus seguidores.Al parecer, lcon sus propias decisiones personales, yen la última fotografía subida por la presentadora en la que anuncia que se va de viaje con una imagen en el aeropuerto: "Vamos que nos vamosssss!" son las palabras que acompañan el post.Entre losse encuentran algunos como: "En la última tertulia comentabais que todo el mundo se quedara en casa, no viajara.. etc.etc." dice un internauta; "Hay un refrán que dice algo que viene a colación.. Eso se llama incoherencia" le reprocha otro; "€.. El problema no es no hacerlo, que tienes tu derecho, el problema es decir públicamente una cosa y hacer otra." le recuerda otro de sus seguidores o "" es una de las críticas más repetidas en el muro de la colaboradora.Tras el revuelo creado a partir de la publicación de su última foto,y defenderse de los ataques recibidos."Buenas noches!Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar" comienza el texto compartido por Roca y prosigue: "Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia. Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten"."Y no, ya sé que no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer, pero como hace tiempo que no contesto a nada, me apetecía aclarar. Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho.Besos a todos", concluía la presentadora en Instagram.y ha intentado quitarle hierro al asunto con un divertido comentario: "en el último post de su mujer.