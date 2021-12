Ramón García confiesa que odia la Navidad

Ramón García es uno de los rostros más conocidos de la televisión y está especialmente ligado a la Nochevieja, de hecho, se ha tomado las uvas 17 veces desde la Puerta del Sol, y este año volverá a repetir experiencia junto a Ibai Llanos a través de Twitch.



ODIA LA NAVIDAD

SU AÑO MÁS DURO



17 CAMPANADAS Y UN NUEVO RETO

Este año daré las campanadas 2021 con Ramón García.



Las haremos desde la puerta del sol en Madrid, en uno de los balcones.



Esto va a ser histórico. pic.twitter.com/WONkm3a16T — Ibai (@IbaiLlanos) November 28, 2021

QUÉ OPINA DE IBAI LLANOS

Aunque pueda parecer raro para alguien cuyo rostro representa la Navidad en miles de hogares,ni de lejos, más bien todo lo contrario.En una entrevista concedida al periódico 'El País',y ha explicado que "igual no lo había dicho en público. Antes, si decías que eras antinavideño, eras un raro y un amargado" aunque reconoce que cada vez son más los que se atreven a decir que no disfrutan especialmente de estas fechas.García: "Mis padres eran hosteleros, y en estas fechas siempre estaban trabajando, íbamos a la contra de los demás. Eso se me quedó enquistado desde niño" cuenta y añade que: "Intento conciliar lo que siento con lo que transmito. Entiendo que la gente quiere pasarlo bien, pero no me gusta que la felicidad sea obligatoria un día determinado. La Navidad es perfecta cuando eres niño y todas las piezas del rompecabezas encajan. Pero cuando vas haciéndote mayor, las piezas van faltando y algunas son irreemplazables. Mis padres han muerto en dos años, mi madre el 2 de noviembre, y me he divorciado" se sincera sobre su complicado año.que, María Luisa, a los 88 añosy ademásla que fuera su mujer durante un cuarto de siglo,, el pasado verano."El 2021 ha sido el año más duro de mi vida.. Es duro y en esas fechas se acentúa mi sensación de soledad. Estar siempre rodeado de gente, cantantes, famosos. Todo alrededor luz y felicidad y yo con el esmoquin diciendo, bueno, tiro para adelante, deseando que llegue el 7 de enero" confiesa el televisivo.Además, también ha hablado sobre lo que espera del nuevo año al que le pide muy poco: "de sobrellevar. Aún, cada día, espero la llamada de mi madre a las nueve de la noche para ver cómo me ha ido el día. Y, con la pandemia, llevo dos años sin vacaciones, no he faltado ni un solo día a mi trabajo. Ha sido duro" reconoce.desde 1993, y este año tampoco ha querido faltar a su cita más especial por decimoctava vez, aunque"Con estas son 18. Las primeras que me propusieron fueron las de 1993. Presentaba el Qué apostamos, con Ana Obregón, y tuve el cuajo de decirle que no al gran jefe de RTVE, Ramón Colom. Con dos cojones. Le dije que venía mi hermana de Colombia, que llevaba cinco años sin verla y para mí eso era más importante que cualquier cosa. Al año siguiente, me dijo: este año das las Campanadas, me da igual tu hermana, te traes a quien quieras. Y vinieron, para mí la familia ha sido siempre lo más importante" desvela García en su entrevista en 'El País' sobre sus comienzos como presentador en Nochevieja.El que fuera presentador del 'Grand Prix' también ha hablado de lo que opina de Ibai Llanos yde este año.. Vi la que armó el año pasado dando las Campanadas en Twitch desde su casa, con cuatro amigos, congregando a más de medio millón de personas y me fascinó el fenómeno. Alguna vez había oído que él era fan del Grand Prix. Ibai es uno de mis niños, igual que yo fui un niño de Miliki. Así que le llamé, se me puso al teléfono y todo ha ido rodado para darlas juntos. Y luego funcionó la conexión vasca: los dos somos de Bilbao, eso ayuda" explicaba Ramón.Además,en su faceta de comunicador: ". Siempre me ha gustado ir por delante. La tele ha cambiado. Probablemente, las Campanadas sea lo único que vean todas las generaciones juntas, aunque sea por compromiso. Y esa noche, todos los miembros de la familia van a conocer, si no a los dos, al menos a uno de nosotros", concluye.