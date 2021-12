Alaska y Mario Vaquerizo: sexo, hijos y ¿un affaire con Loquillo?

La cantante y su marido hicieron un repaso por su historia de amor, que ya dura más de 20 años, y contaron todos los secretos de su relación.



UNA RUPTURA Y ¿UNA RELACIÓN ABIERTA?

Alaska habla sobre las relaciones abiertas y los límites que hay en su relación con Mario Vaquerizo en #LazosAlaska.https://t.co/3ZufLvdzXk pic.twitter.com/vIFccXE8qD — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

Ángel, el hermano de Mario, perdió la vida en un accidente en 2004. El representante y cantante pasó una época muy difícil que afectó a la pareja. #LazosAlaska ?? https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/gknub0Pbqs — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

EL SEXO EN SU RELACIÓN

Alaska: "A mí las chicas me gustan, me parecéis cañón y por qué me voy a perder si pudiera eso. Soy una mujer casada y me lo pierdo todo menos a mi marido".#LazosAlaska ▶ https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/Mhy4C99lbX — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

POR QUÉ NO HAN TENIDO HIJOS

Mario y Alaska cuentan por qué nunca han tenido hijos en #LazosAlaska ?? https://t.co/uVl7aTwP8r pic.twitter.com/QOo0vuhwFp — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021



NO HUBO NADA CON LOQUILLO

¿Estuvieron Alaska y Loquillo juntos? ¡Hablamos de los otros amores de la cantante en #LazosAlaska! ▶ https://t.co/PLjfMCXyng pic.twitter.com/evZQurAJFt — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

Durante el programa, Alaska y Mario hablaron de cómo es su relación sentimental yLejos de lo que cree la gente, que ve a la pareja cómo dos almas libres y no extrañaría a nadie que practicaran el poliamor, Alaska explicó que: "a Mario le veo incapaz de perdonar una infidelidad, es que no se me ocurriría salvo que quisiera romper la pareja" aseguraba disipando cualquier que pudiera haber.Además de aclarar este punto,. Mario Vaquerizo se sinceró durante su intervención en 'Lazos de Sangre' y contó como una de esas crisis desembocó en ruptura.Todo sucedió en el año 2000 y Vaquerizo reconoció que él fue el culpable de llegar hasta ese punto. Una noche salió de fiesta y desapareció sin avisar, algo que preocupó y molestó a su mujer, que rompió con él nada más llegar a casa. Un hecho que le hizo reflexionar: ", de tener preocupado a tu chica por respeto hacia ella, decir que vas a un sitio y no aparecer" afirmó Mario.La cantante también quiso dar su punto de vista sobre este asunto: ", pero estás enamorado y entonces te compensa todo. Todo se supera mientras quieras a la otra persona y no haya grandes roces en el día a día" explicaba.Sin embargo, esa no fue la única crisis del matrimonio, que, debido al fallecimiento del hermano de Vaquerizo en un accidente, algo que le dejó muy tocado." exponía Alaska, y su esposo le daba la razón: "Yo no me quería quedar instalado en esto porque es muy triste, pero cada uno tiene una evolución y cada uno, los duelos los manifiesta de una forma" confesaba.Ni Alaska ni Mario Vaquerizo han tenido nunca pelos en la lengua, de hecho, es muy raro que rehúsen hablar de algún tema, y esta vez no iba a ser menos.en el programa de Boris Izaguirreutilizaba el sarcasmo para responder a algunos rumores que surgen de tanto en tanto sobre la relación que mantiene con su marido:"¿Piensan que no soy mujer, que no tengo sexo, que duermo sin mirarle?", decía la intérprete de 'Dramas y comedias' y: "a mí las chicas me gustan, me parecéis cañón y por qué me voy a perder si pudiera eso. Soy una mujer casada y me lo pierdo todo menos a mi marido" aclaraba.Por su parte,, a ver cómo lo explico. Lo voy a decir aunque sea políticamente incorrecto. Las tetas que tiene Alaska, eso es lo que me vuelve loco".Las razones por las que no han querido tener descendencia, también han sido parte de los asuntos tratados en el plató de TVE este miércoles.dice que a él le hubiera gustado tener un niño, ser padre, claro, pero seguro que se cansa enseguida," contaba Alaska, mientras Mario aseguraba que "No ha habido hijos por una cuestión de responsabilidad y falta de tiempo" y "". Algo que ella misma corroboraba: "he tenido otras prioridades y los hijos no han sido una de ellas para nada" decía convencida.No solo de su relación con Vaquerizo habló Alaska durante la última entrega de 'Lazos de sangre', también salió al paso de otro tipo de preguntas sobre relaciones anteriores a su actual marido.La cantante desmintió uno de los rumores más comentados sobre su vida, si hubo o no una relación entre Loquillo y ella:"" decía para zanjar el asunto.