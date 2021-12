Sandra Pica gana el juego de las esferas en 'Secret Story' y Luis Rollán se queda a las puertas de la final

'Secret Story' está llegando al fin de su primera edición. La gran final tendrá lugar el jueves, no obstante, este martes en la semifinal se ha desvelado el ganador de los 50.000 euros que contenía una de las esferas del juego de los secretos y para sorpresa de todos, la afortunada ha sido Sandra Pica.





del programa, los gemelos cuentan como uno, y en la gala de este martes han tenido que convencer al público para conseguir quedarse en la casa y optar a convertirse en el ganador o ganadora de la primera edición celebrity del reality de Telecinco.Tras los alegatos ha llegado, colaborador del programa 'Viva la vida', que no ha podido conseguir su sueño y se ha quedado a un paso de poder ganar el concurso, convirtiéndose en el cuarto finalista.Una vez expulsado de 'La casa de los secretos',: "Quiero darle las gracias a todos mis compañeros por compartir esta experiencia única e irrepetible, y agradecerle a todo el equipo, que es grandioso el esfuerzo que hacen por y para nosotros. A ti Carlos, a Lara, a Jorge y a Jordi, y a las señoras y señores del público que me han tenido que aguantar aquí cuatro meses" decía Rollán.Además,y ha asegurado que ha seguido el consejo de su amiga, Belén Esteban: "Eso he hecho, vivir las cosas intensamente, como soy yo. He vuelto a tener 15 años, he aprendido mucho de gente más joven que yo y lo he gozado" ha resaltado que el reality también le ha servido para abrirse más y ha querido terminar su intervención con un toque de humor: ", en el que cada concursante debía adivinar los secretos de los demás, para ganar bolas y tener más posibilidades de llevarse los 50.000 euros escondidos en una de ellas, tEn la semifinal celebrada este martes,y eliminando los que no tenían premio.La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' triunfaba y se embolsaba la gran suma de dineroy por ello quién tenía más posibilidades de ganar el juego.aunque:"Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Se lo agradezco a todo el equipo, pero esto ha sido cuestión de suerte y de Luca, porque yo quería el 13 y él me dio el número 2, así que le daré las gracias cuando salga. No me lo esperaba para nada" aseguraba la concursante que también