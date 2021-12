El mensaje alarmista sobre el covid de Pablo Motos incendia las redes

Los contagios por Covid no han parado de subir de cara a Navidad, y las comunidades ya están pidiendo nuevas medidas para frenar la propagación.



Ante el aumento de casos, también desde otros ámbitos alejados de la política, algunos rostros conocidos han aprovechado la ocasión para hacer un alegato, algo alarmista, sobre este tema.



Este es el caso de Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', quién durante la emisión del programa de este lunes quiso dar su opinión sobre el riesgo de contagio por la variante ómicron debido a su rápida expansión y ha pedido a la población que se proteja aún más.



CONTAGIOS Y FIESTAS NAVIDEÑAS

?? Pablo Motos: "No esperes a que lleguen las prohibiciones. Protégete" #LeivaEH pic.twitter.com/h7eicZRm8Q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 20, 2021



RAPAPOLVO A LOS POLÍTICOS Y PROTECCIÓN FRENTE AL VIRUS

EL ABRAZO QUE HA HECHO ESTALLAR LAS REDES

Pablo Motos abre el Hormiguero con un mensaje alarmista por la Ómicron: que esta ola va a ser la peor, que nos protejamos nosotros porque Pedro Sánchez no lo va a hacer; todo muy dramático, y acto seguido se abraza a Leiva sin mascarilla.



Y hasta aquí las noticias. pic.twitter.com/WYZRVlHsLe — Deselectrocutador (@Deselectrocuta1) December 20, 2021

Pablo Motos en prime time nos dice en el @El_Hormiguero que no cenemos en Nochebuena con nuestros familiares , pero no le dice a @Leiva_Oficial o a su amigo @_danielmartin_ que no metan como ayer 20.000 personas en el Wizink Center ????????????#LeivaEH — Aurora (@Auro71) December 20, 2021

No eres un portador de malas noticias. Eres un portador de mentiras.



Terrorismo informativo. https://t.co/tOkUX50xin — Uranio 235 ???? (@berticobest) December 20, 2021

'El Hormiguero' contaba este martes con Leiva como invitado, que se sentaba en el plató de Antena 3 para presentar su nuevo disco. Sin embargo,El presentador ha arrancado el espacio televisivo hablando del tema por excelencia en este momento: "y no lo quiero hacer como presentador de un programa que da información., como me siento en esta situación donde la información es confusa".Motos ha asegurado que esta ola será la peor de todas en cuanto a contagios y ha explicado cómo está la situación en su entorno:". Hoy lo ha pillado Nadal y dos de los invitados que tenemos esta semana tendrán que hacer la entrevista por videoconferencia porque también lo han pillado" y ha contado lo que ha ocurrido en el programa que conduce: ", que llevamos meses sin dar positivo y hacemos pruebas todas las semanas,. Por supuesto hemos tomado todas las medidas oportunas de seguridad".Además, ha querido revelar las medidas que él mismo ha tomado ante este escenario y que cree que son las más oportunas, e incluyen no celebrar estas fiestas: "Yo tenía previsto ir a París estas fiestas y lo he anulado.. Os cuento esto para situaros en qué situación estamos" continuaba narrando la dramática situación.continuó explicando más detalles sobre la situación actual en la que nos encontramos y q, tanto como el sarampión, uno de los virus más contagiosos que existen:". Esto quiere decir que tal y como vamos, no las UCI, pero se bloqueará la actividad normal y el resto de actividades quedarán suspendidas, luego están las cuarentenas y los niños que llegan del cole y ponen en jaque a todas las familias".Pero no solo ha querido hablar de la situación en la calle, el presentador de 'El Hormiguero',: "Se van a reunir pasado mañana sin prisa los presidentes para ver si llegan a una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente políticamente para no perder las encuestas. Así que lo que os quiero decir es que, y si lo pillas díselo a todo el mundo y protege a los demás".Motosn: ". Podemos ser felices con menos. Así quey esto pasará igual que han pasado las otras" concluía.en los que Pablo Motos ha basado su discurso alarmista sobre el Covid,apenas unos instantes más tarde.Tras haber repetido hasta la saciedad la importancia de protegerse más que nunca,con motivo de la presentación de su nuevo álbum.