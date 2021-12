Javier Cámara en 'El Hormiguero': 'Venga Juan', un cameo, teatro y dirección

Javier Cámara asistió ayer a 'El Hormiguero' para presentar la tercera temporada de la serie 'Venga Juan' disponible en HBO Max. El actor es el protagonista de esta ficción de sátira en la que da vida a un político con pocos escrúpulos.



Cámara se mete en la piel de su personaje, Juan Carrasco, por tercera vez, tras la primera entrega titulada 'Vota Juan', y la segunda, que recibió el nombre de 'Vamos Juan'.



de la serie de HBO,que viene para trastocar el flamante estatus de Juan dentro de una gran empresa."La tercera temporada es una temporada preciosa que descubre a un personaje que es Juan Carrasco, es un político que gracias a las puertas giratorias ha conseguido un puesto en una empresa energética, pero explota un caso de corrupción en Logroño donde él fue alcalde y hasta ahí puedo contar" ha explicado Cámara., por lo que se espera que la tendencia se siga manteniendo con esta nueva entrega., presentador del espacio,de 'Venga Juan' con un pequeño papel, pero finalmente no había sido posible."Es verdad. Te hemos intentado siempre llamar," comentaba el actor riojano. Motos contestaba a las palabras de Javier Cámara con un "¿Y mejor?", en referencia a la actuación de Baute."Mucho mejor. No te puedes imaginar. Es que Carlos Baute es actor" respondía el protagonista de 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' en tono de broma.Aunque no podía desvelar mucho más sobre los nuevos capítulos, el riojano si quiso subrayar algunos detalles sobre el rodaje: ", no solo para Carlos Baute que lo disfrutó muchísimo, sino para todos los actores que han pasado por ahí. Ha sido una gozada de escenas, de situaciones... A mi personaje le pasa de todo y todo el tiempo. Es una comedia, pero a la vez es una tragedia clásica griega de hace siglos. Cuenta la desesperación de un hombre al que pueden meter en la cárcel y quedarse solo para el resto de su vida. O sea, que es terrorífico".Aprovechando que estaban hablando de actuaciones,, recordando su etapa en la serie '7 vidas': "Yo dejé la serie '7 vidas' en el capítulo 90 y me llamaron para hacer una especial del capítulo 200. Yo había hecho 'Hable con ellas', 'Torremolinos 73'... Había hecho un montón de cosas. Cuando llegué a ese plató, tuve los mismos nervios del primer día. No estaba nervioso de qué guay estoy aquí, sino que estaba nervioso de no sé cómo se hace esto, se me ha olvidado".Actualmente,del panorama y lleva muchos años triunfando en series y películas,"Me empecé a quedar calvo en la Escuela de Arte Dramático. Y joder, me jodió, me jodió bastante. Pero se me pasó porque hubo una profesora me dijo ''. Y como yo lo que quería era hacer teatro, no me molestó" contó.Parece que a la profesora no se le daba muy bien predecir el futuro.Antes de cerrar la entrevista,"No soy director, pero tuve la posibilidad de dirigir porque me meto en todos los 'fregaos'. Me di cuenta de que, sobre todo porque como actor nunca entiendes por qué ruedas primero la escena 100 donde estás ensangrentado en el suelo y dos semanas después ruedas los tiros." concluía el invitado.