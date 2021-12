'La casa de papel' dentro del TOP 100 de las series del siglo XXI para la BBC

'La casa de papel' es uno de los fenómenos del momento, eso nadie lo duda, pero además no para de recibir reconocimientos y dar alegrías a todo el equipo de la serie.



Cuando pensábamos que ya no podía ir a más, la cadena de televisión pública británica, BBC, ha publicado una lista con las 100 mejores series del siglo XXI hasta ahora y ¡sorpresa!, la popular ficción de Netflix está incluida.





Para elaborar la lista, BBC, contó con los mejores en el ámbito del cine y la televisión.206 críticos, periodistas, académicos y profesionales de la industria han formadocon el objetivo de responder cuál es la mejor serie del siglo XXI y crear una lista., un drama criminal sobre el tráfico de drogas en Baltimore,ficción ambientada en una empresa de publicidad en Nueva York en los 60., una aclamada serie sobre la vida de un profesor con cáncer reconvertido en fabricante y distribuidor de drogas., una de las series más seguidas y comentadas de los últimos años,y una de las ficciones del momento,, cuya trama gira en torno a una familia que controla una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo,Aunque no es muy común que una serie grabada en un idioma diferente al inglés logre un puesto en estas listas, esta vez hay una que sí lo ha conseguido.y además no ha quedado nada mal en el ranking, por encima de la mitad de la tabla.La serie creada por Álex Pina ha logrado, durante estos más de cuatro años en la plataforma de contenido de Netflix, traspasar todas las fronteras y llegar a la mayoría de países del mundo convirtiéndose en un fenómeno mundial. Los actores que dan vida a la banda han hablado en más de una ocasión de cómo se sintieron al convertirse en superestrellas de un día para otro y tras estrenar los capítulos finales de la serie el pasado 3 de diciembre, ahora acaban de lograr otro triunfo: estar entre las mejores series del siglo XXI.La ficción sobre la banda de atracadores más famosa del mundoy es la única serie en castellano dentro de las 100 primeras.Además de la producción de Netflix,rodadas en castellanoaunque no están dentro de la lista:que se han llevado el reconocimiento de los críticos.