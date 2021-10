Otros rodajes de películas que terminaron en tragedia

El accidental fallecimiento de la directora de fotografía Halyna Hutchins a manos del actor Alec Baldwin al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo es el último de los desgraciados incidentes que se han producido en la historia de los rodajes y que han afectado tanto a actores como a miembros del equipo técnico o incluso a figurantes. Como tantas otras actividades, rodar una película a veces también entraña unos riesgos, que si bien se minimizan al máximo con la presencia de expertos, dobles para acciones de riesgo, recreaciones digitales o armamento falso, los errores a veces existen, como el sucedido con Baldwin. En muchas ocasiones, la industria cinematográgica estadounidense utiliza armas reales pero con munición de fogueo, que produce un ruido y un fogonazo muy realistas, pero que se desintegra sin causar daños. Aun así, un arma es un arma y los descuidos pueden llegar.

Los accidentes en la historia del cine no solo han llegado por el uso de armas. Aviones, helicópteros, motos, animales, puentes o cables, entre otros, han sido elementos que han provocado o ayudado a que algunas películas hayan quedado para siempre marcadas por la desgracia.

Brandon Lee: la bala no era de fogueo ('El cuervo', 1993).

No el más reciente, pero sí quizá el más mediático, sucedió en 1993, cuando Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, falleció a los 28 años cuando terminaba de rodar su primer papel protagonista. Fue en la película El cuervo y ocurrió cuando se rodaba una de las primeras escenas, en la que un pandillero le disparaba y le mataba. La bala tenía que haber sido de fogueo, pero la falta de presupuesto provocó una concatenación de errores que acabó con una muerte de verdad.

David Holmes: tetrapléjico ('Harry Potter y las reliquias de la muerte', 2009)

David Holmes, en la silla de ruedas a la que le condenó el accidente. Foto: Instagram (@davidholmes83)

No terminó con fallecimiento, pero sí de otra forma muy desgraciada, la grabación de Harry Potter y las reliquias de la muerte, cinta registrada en el año 2009. En este caso el malparado fue el doble del actor protagonista. El joven David Holmes, también de 28 años, sustituía al afamado Daniel Radcliffe en las escenas de acción, y en una de ellas, al ser lanzado contra una pared simulando una explosión, el cable que le sujetaba le tiró con demasiada fuerza y se fracturó el cuello y se quedó tetrapléjico y postrado en una silla de ruedas de por vida. Aun así, Holmes ha sabido adaptarse a su nueva realidad y ahora tiene su propia productora y participa en carreras de coches modificados.



Art Scholl: un avión que cae al océano ('Top gun', 1986)

Otra taquillera cinta que vivió una tragedia fue Top gun. El experimentado piloto acrobático Art Scholl perdió la vida mientras grababa unas escenas desde un avión en la película que protagonizó en 1986 Tom Cruise y que dirigió Tony Scott. Tras realizar un giro con el avión, terminó cayendo al océano.



Paul Mantz: accidente en un aterrizaje forzoso ('El vuelo del Fénix', 1965)

Un avión acabó igualmente con la vida de Paul Mantz, piloto y doble de riesgo, en el rodaje de El vuelo del Fénix, en 1965, que murió mientras se grababa un aterrizaje forzoso en el desierto de Yuma (entre Estados Unidos y México), que terminó en accidente real.

Vic Morrow: decapitado por un helicóptero junto a dos niños ('Twilight Zone: The Movie', 1982)

El helicóptero que acabó con la vida de Vic Morrow.

En 1982, se vivió uno de los peores accidentes de la historia del cine, con tres fallecidos. La mala suerte hizo que la pirotecnia empleada en una escena alcanzara a un helicóptero que participaba en la grabación de Twilight Zone: The Movie (En los límites de la realidad) y que el helicóptero se desplomara. La caída, a la que los pasajeros del helicóptero sobrevivieron, acabó con la vida de las tres personas que se encontraban debajo: el actor Vic Morrow, de 52 años, que falleció decapitado por las hélices de la aeronave, y dos niños, también actores, de seis y siete años.



Roland Schlotzhauer: un helicóptero se estrella con cables de alta tensión ('The Final Season', 2007)

También tuvo un helicóptero como protagonista la película The Final Season, de 2007, en la que el operador de cámara Roland Schlotzhauer falleció al estrellarse la nave en la que trabajaba con unos cables de alta tensión.



Roy Kinnear: caída de caballo y ataque cardiaco ('The Return of the Musketeers', 1988)

En 1988 el desafortunado protagonista fue Roy Kinnear. El actor británico sufrió una caída de caballo mientras filmaba The Return of the Musketeers en Toledo, España, rompiéndose la pelvis. Fue trasladado a un centro hospitalario de Madrid, donde falleció al día siguiente como consecuencia de un ataque cardiaco a los 54 años de edad.

Harry L. O'Connor: impacto con un puente tras tirarse de un paracaídas ('xXx', 2002)

Otro doble de riesgo que no sobrevivió a una película fue Harry L. O'Connor, que sustituía a Vin Diesel en las escenas peligrosas de xXx, filme de 2002. En una escena, O'Connor tenía que bajar rápidamente desde un paracaídas hasta aterrizar en un submarino, pero no logró ir lo rápido que necesitaba y murió al impactar contra un puente en Praga (República Checa).

Joi Harris: moto estrellada contra un edificio ('Deadpool 2', 2017)

Joi Harris, primera mujer afroamericana profesional del motociclismo. Foto: Facebook

También hay dobles femeninas, y también acabó mal Joi Harris, que además era la primera mujer afroamericana en competir profesionalmente en carreras de motociclismo. Harris sustituía a Zazie Beet en la película Deadpool 2, en 2017 cuando rodando una escena de alta velocidad perdió el control de su moto y murió al estrellarse contra un edificio.

George Camilleri: fractura de pierna en una batalla que acaba en paro cardiaco ('Troya', 2004)

No parecía tan grave pero también terminó en tragedia, un accidente en la película Troya, en 2004, protagonizada por Orlando Bloom y Brad Pitt. En una de las escenas de batallas, George Camilleri, actor que participaba como extra, sufrió un accidente que le dejó con la pierna fracturada. La herida le provocó un coágulo de sangre que le originó un paro cardiaco y nada se pudo hacer por su vida.

David Ritchie: una pared con un material congelado le cae encima ('Jumper', 2008)

Cuatro años después, en 2008, falleció David Ritchie, decorador y diseñador en la película de ciencia ficción Jumper, protagonizada por Samuel L. Jackson. En ese filme se utilizaba, para dar aspecto futurista y desierto al set de rodaje, una mezcla de hielo y arena congelada. Una pieza de ese material se desprendió de una pared y cayó encima de Ritchie.