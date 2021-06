Ainhoa Sánchez: "Me gusta salsear porque soy creativa"

Es una mujer divertida y apasionada con lo que hace, y la verdad es que hace muchas cosas. Ex modelo, deportista, aficionada a la Real Sociedad y gran conocedora, a fuerza de estar en ello día a día, de los secretos de la cocina y la nutrición, afronta también con ilusión el reto de ponerse al frente de Esto no es normal.

Es usted una todoterreno que ha hecho radio y televisión, y dentro de ambos medios diferentes formatos.

Es que soy una culoinquieto. Me gusta hacer un poco de todo, me entusiasmo con lo que me proponen y estoy encantada. Ahora mismo tengo el programa de Karlos Arguiñano en Antena 3 y Esto no es normal en ETB.

Cocina, humor, concursos, deportes, moda... ¿Qué es lo que más le gusta hacer ante las cámaras?

Yo empecé en Uy..., programa que hacía en ETB Óscar Terol. Pero es que no he estudiado Periodismo, sino Humanidades. Hice un master en Periodismo deportivo porque soy una loca del fútbol, sobre todo de la Real Sociedad, claro, de qué otro equipo voy a ser.

¿Y cómo llegó al programa de Terol?

Porque tengo una amigo que trabajaba en la tele. Me dijo que buscaban una reportera para hacer temas de la Real y eso me animó, aunque no había hecho nunca televisión ni pensaba que iba a estar en la tele. Eso no entraba en mis planes por aquel entonces, pero me dijeron que era para hacer Deportes dentro de un espacio de humor, y yo, encantada.

¿Así de fácil?

El formato no estaba funcionando y decidieron hacer una especie de competición Real-Athletic. Como ya había una chica que era reportera y del Athletic, pensaron en buscar otra de la Real. Mi amigo me lo comentó y dijo en el programa que yo era una loca de la Real.

Lo cual parece que era totalmente cierto.

Por supuesto, no lo niego: soy una loca, loca. Me llamaron, aunque nunca me había puesto delante de una cámara, y me lanzaron el reto: ¿Te animas a hacer un reportaje de la Real en Anoeta? Y yo encantada, claro; por la Real, lo que sea. Así empecé. Renovaba semanalmente y estuve ahí durante dos temporadas.

Vamos, más que un trabajo...

...un placer, sí. ¿Te imaginas dos temporadas hablando de la Real?

Se ha normalizado la presencia de la mujer en el mundo de la información deportiva, ¿no le parece?

Totalmente de acuerdo. Siempre ha habido mujeres que han informado de deportes, pero es cierto que en los últimos años hay muchas más. Y algo similar ha ocurrido con las seguidoras. Siempre ha habido mujeres como yo, locas por un equipo o fans de un deporte concreto. ¿Qué ocurre ahora? Que se nos está dando más visibilidad, tanto desde el punto de vista de la información deportiva como también desde el de la práctica del deporte.

Insiste mucho en que siente pasión por la Real...

Mucha, pero que mucha pasión. Antes tampoco iban tantas chicas a ver los partidos. Recuerdo que hace años íbamos al fútbol en grupo y todos eran chicos menos yo. He sido desde txiki muy futbolera; he jugado al fútbol, he sido entrenadora y he mamado la pasión por este deporte desde que era una niña.

Supongo que estará encantada este año que la Real le ganó la Copa al Athletic...

Vamos, vamos, creo que estoy contenta con eso para todo el año. Es que ha sido maravilloso, un auténtico placer para todos los aficionados.

Y pesará no solo la Copa; también habérsela ganado al Athletic.

Ja, ja, ja, pues sí. No es solo la Copa, es verdad, también está el ascenso del Sanse, pero es cierto que ganarle una Copa al Athletic siempre da un plus. Es un lujo.

¿Por qué no ha seguido haciendo información deportiva?

Porque te van surgiendo proyectos y los vas combinando. El año pasado, en Gure kasa, sí que hacía una sección de fútbol. Como había cinco equipos en Primera iba haciendo reportajes con los aficionados de historias curiosas. En la radio, en Gaztea, hacía un resumen semanal de la jornada de Liga. Es lo que me gusta, pero me salió lo del concurso Esto no es normal y estoy encantada. Soy muy salsera y en el fondo me gusta todo, y aunque me da igual arre que so, especialmente me va el deporte.

Así que si le ofrecen algo deportivo lo deja todo y...

También soy realista. No descarto hacer más programas de deportes, pero ahora estoy en Esto no es normal y me vuelco en el concurso. Tengo que seguir trabajando, haciendo pantalla, y si llega otra oportunidad para hacer deportes, la aprovecharé.

Dice que ha jugado al fútbol y también que ha entrenado. ¿No le hubiera gustado ser futbolista?

En eso era supermala. Yo le ponía todas las ganas del mundo a jugar al fútbol, pero no, no lo conseguía. Me gustaba un montón, pero era muy mala. Lo dejé cuando fui a Donostia, a la universidad. Estuve también entrenando a un equipo de chicas y muy bien. Siempre he estado rodeada de cosas del fútbol. También monté la Peña Xabi Alonso en Aretxabaleta cuando se fue al Liverpool y estuve en la directiva del club de mi pueblo. Siempre, de una forma u otra, he estado salseando alrededor de este deporte. Pero ser futbolista no era un plan, porque ya digo que era muy mala.

También parece interesada en el mundo de la moda.

Es que siempre he sido muy presumida, muy coqueta. Me gusta mucho la ropa y la moda en general, pero también tengo otros gustos.

¿Por ejemplo?

Me gusta el arte. Es que la moda es otro arte para mí. Quise estudiar Bellas Artes, pero ya estaba trabajando y era un poco difícil de compaginar. Hice Humanidades, ya lo he dicho, pero luego cursé un máster en Arte, Literatura y Cultura Contemporánea.

Parece una mujer con muchas inquietudes.

Me gustan muchas cosas y soy muy curiosa. Me interesa lo que pasa a mi alrededor.

¿Eligió Humanidades con algún fin concreto? ¿Qué salidas veía en esta carrera?

Siempre he tenido claro que quería estudiar algo que me gustara. Mis padres me han dado libertad en todo momento y no lo enfocaba tanto hacia a qué me iba a dedicar en lo laboral, como hacia qué era lo que me gustaba, y luego ya se vería. Y fíjate dónde he terminado. En mi vida me hubiera imaginado que terminaría en la televisión.

De hecho, sigo estudiando y pienso que hay que estudiar cosas que te apasionan.

Pero el mundo laboral es el que es y tiene sus exigencias a la hora de combinar estudios y trabajo.

Sí, pero también es difícil saber a lo que te quieres dedicar cuando eres tan joven. Me decidí por Humanidades porque era más genérico: se estudiaba arte, filosofía, historia... un poco de todo. Esta carrera tenía todo lo que me gustaba.

Parece una mujer que se ilusiona y apasiona con todo lo que hace.

Pienso que le pongo mucha pasión a las cosas y no me lo imagino de otra forma. También es cierto que tengo un trabajo que me lo permite. Quizá si tienes un trabajo de ocho horas en una oficina sea más difícil sentir pasión, aunque tampoco es que por ser más rutinario lo vayas a hacer peor. Ya he comentado que me gusta salsear porque soy creativa y me gusta variar, así que creo que estoy en el lugar adecuado. Mi trabajo me permite jugar un poco, y trabajar jugando siempre resulta más divertido.

¿Qué tal se siente en el concurso?

Genial, muy bien. Además, tengo un compañero [Igor Siguero], que es maravilloso. Me lo paso estupendamente con él, estoy aprendiendo mucho y tiene una energía que me arrastra. Me lo pone fácil.

¿Le preocupan las audiencias?

Es verdad que dependes de un número, pero no me suelo fijar mucho. Simplemente, intentamos que a la gente le guste.

PERSONAL



Edad: 34 años.

Lugar de nacimiento: Aretxabaleta (Gipuzkoa).

Formación: Humanidades.

Trayectoria: Comenzó a trabajar por casualidad de el programa Uy..., que presentaba hace trece años Óscar Terol en ETB-2. Un casting la llevó a las cocinas de Karlos Arguiñano. Después pasó por Gure kasa para hablar de fútbol. También hizo los resúmenes de la Liga en la emisora Gaztea del grupo EITB. En estos momentos sigue con los consejos de nutrición en el espacio del chef guipuzcoano en Antena 3 y da la cara todas las tardes de lunes a viernes en las tardes de ETB-2 con el concurso Esto no es normal.

Aficiones: Es gran aficionada al fútbol, especialmente si la Real Sociedad está por medio. Ha sido modelo profesional y en 2009 fue elegida Miss Álava (no pudo participar por Gipuzkoa ya que trabaja en la empresa de modelos patrocinadora). Al año siguiente fue elegida Miss Euskadi.