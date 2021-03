Las hermanas Etxeberria lanzan nuevo tema

Las guipuzcoanas Paula y Aitana Etxeberria, más conocidas como Twin Melody, se han convertido en las gemelas más virales de las redes sociales, no solo por sus vídeos, sino también por su música, como con el tema No soy tuya, con el que quieren demostrar que "el amor no es posesivo, ni nadie es de nadie".

"No puede haber una posesión de otra persona por mucho que la quieras, bien sea tu pareja, un amigo o un hermano", aseveran en una entrevista, en la que añaden que la canción surgió de la "necesidad de crear más material contra el amor tóxico". "Hoy en día apenas hay canciones con esta temática, más bien al contrario", insisten.

Son conscientes de la repercusión que tienen y del impacto de sus mensajes en sus followers, por esa razón, han elegido una canción con ritmo y una letra cuidada. No soy tuya (Sony Music), que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con la participación del cantante y también tiktoker Víctor Pérez. Confiesan que la colaboración surgió a través de sus respectivos representantes, pero aseguran a continuación que ellas en el fondo querían hacerlo: "Y estamos encantadas con él".

En 2018 Twin Melody debutaron en la industria musical con el lanzamiento de su primer disco. Desde entonces, y gracias a su evolución dentro de la música, no han parado de pensar en sacar otro que, según confiesan, está ya "cociéndose en el horno" y será "mucho más maduro".

"Estamos ya empezando a componer las canciones. Va lento porque entre los vídeos para las redes sociales y estudiar la carrera (Magisterio) no tenemos mucho tiempo para ello", precisan.

Sin todavía nombre oficial de este futuro álbum, colaboraciones posibles o cuántas canciones habrá, sí tienen muy claro por dónde van a ir los tiros: "Desde temas más ritmosos hasta baladas que harán llorar".

con 15 años

Aitana y Paula (Ordizia, 1997) comenzaron en el mundo de las redes sociales cuando apenas tenían 15 años subiendo vídeos a YouTube. "Nosotras desde el primer momento teníamos claro que queríamos triunfar, pero con los primeros vídeos, en los que apenas teníamos reproducciones, nos dimos cuenta de que no era sencillo, pero seguimos luchado", explican. Su intrusión en TikTok, con vídeos cortos haciendo bailes y retos típicos de esta red social, hizo que sus visualizaciones y seguidores subieran como la espuma. Actualmente cuentan con más de 16 millones de seguidores solo en esta plataforma.

"Ahora estamos en tres redes sociales, pero TikTok nos gusta muchísimo, porque tiene contenido de mucho humor, muy creativo e incluso informativo", alegan. Las hermanas Etxeberria no pierden el tiempo y quieren potenciar su lado más artístico de todas las maneras posibles. En 2019 publicaron su primer libro, Momentos soña2, donde cuentan cuáles son sus trucos y secretos para arrasar tanto en redes. Además, han hecho sus pinitos interpretativos en series de ficción como Pipo in da house o Bia y actualmente son colaboradoras de El Hormiguero, a la espera de seguir "creciendo en el sector de la televisión".

