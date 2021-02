Muere el actor Dustin Diamond, 'Screech' en 'Salvados por la campana'

El actor estadounidense Dustin Diamond, conocido por su papel de 'Screech' en la serie juvenil de la década de 1990 'Salvados por la campana', ha fallecido debido a un cáncer de pulmón, según ha revelado su representante.



Diamond ha muerto a los 44 años de edad después de que su estado "decayera notablemente en la última semana", ha indicado un portavoz del actor, Roger Paul, citado por la cadena NBC.



"Fue desconectado del respirador para intentar llevarlo a una clínica para enfermos terminales. Cuando murió estaban junto a él dos personas muy cercanas", ha añadido.



El cáncer de Diamond trascendió a la opinión pública hace un mes, cuando su representante explicó que estaban intentando localizar la ubicación exacta y naturaleza de la enfermedad.



Algunos compañeros de reparto en 'Salvados por la campana' ya han lamentado la muerte de Diamond a través de las redes sociales. Es el caso de Mario López, el actor que interpretó el personaje de Slater en la serie juvenil de los 90.





Dustin, you will be missed my man. The fragility of this life is something never to be taken for granted. Prayers for your family will continue on... pic.twitter.com/BnxY9XgN5g — Mario Lopez (@mariolopezviva) February 1, 2021

I am deeply saddened by I the news of my old co-star @realdustindiamond passing. Life is extremely fragile and it's something we should never take for granted. God speed Dustin. ?? https://t.co/r3NVsWK2K4 — Tiffani Thiessen (@TiffaniThiessen) February 1, 2021

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade. — Mark-Paul Gosselaar (@MPG) February 1, 2021

También han tenido un recuerdo para Diamond,, actores que interpretaban a los personajes de Zacl Morris y a Kelly Kapowski.