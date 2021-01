Iani, víctima de la imprudencia de Seleta en "El Conquistador del Caribe"

Los azules han terminado con uno menos su fatídico día en el episodio 2 de "El Conquistador del Caribe". La expulsión de Iani ha sido la estocada final de una jornada que comenzaba buscando a los capitanes. Los Corocote han sido más rápidos que sus rivales en el juego de inmunidad, gracias también al juego sucio de Seleta que, además de quitarse el antifaz, ha llamado a su equipo cuando su única premisa era mantenerse callado hasta que le encontraran.



A pesar de que en el juego han tenido algún error y han tenido que retroceder prácticamente todo el recorrido, ly hacerse con la ikurriña. Pero de nada les ha servido, ya que el juego sucio de Seleta les ha llevado directos al temido campamento muy pobre y a una tensa asamblea que ha acabado con Caren nominada por su equipo y Iani por parte de Seleta.En la otra cara de la moneda están las Atabey, el equipo verde, que, pese a que en un primer momento no han estado acertadas con la brújula, han podido adelantar a los rojos gracias a la destreza y el equilibrio de su capitana Durana sobre los bambúes, dos virtudes de las que carece, que ha tenido duras caídas por las que al finalizar el juego se ha sentido dolorido e indispuesto y ha necesitado asistencia médica. Su torpeza, además, ha hecho perder a los rojos, aunque gracias a la descalificación de los Corocote han conseguido finalmente evitar el campamento muy pobre.Lo que no han evitado los Yocahu ha sido tener que mandar a uno de sus miembros a duelo., con el que ya había tenido duros enfrentamientos en la pasada edición, alegando que todavía no se sabía el resto de nombres del equipo., que este año se jugaba a ciegas, el veterano ha elegido enfrentarse a Iani, lo que podía haberle costado caro, ya que la de Arrasate, lejos de tener miedo a los arácnidos, ha confesado haber tenido varias en casa y ha lucido orgullosa el tatuaje de una de ellas.por haber conseguido dos cacatas más de Iani, que ha lamentado su pronta salida ya que participar en el programa, ha asegurado, era su sueño.