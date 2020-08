La vida sin instrucciones en 'El gran héroe americano'

ALmás puro estilo Encuentros en la tercera fase, un profesor de instituto, que ha llevado a sus problemáticos alumnos de excursión, se topa en plena noche con una gran nave extraterrestre que, a través de la radio del coche, le comunica que le quieren hacer entrega de un regalito, a modo de souvenir: un traje rojo al estilo del de Supermán, con su capa y todo a juego, que le convertirán en un superhéroe capaz de hacer cualquier cosa para salvar el planeta Tierra de la destrucción.

El problema llega cuando al ir a probárselo, nuestro héroe, Ralph Hinkley (William Katt) pierde el libro de instrucciones y acaba convirtiéndose en un antihéroe torpe que intenta, sin mucho éxito, dominar su flamante traje volador a golpe de porrazos. A su lado, el agente del FBI Bill Maxwell (Robert Culp) y su prometida, la abogada Pam Davidson (Connie Selleca).

El gran héroe americano pronto descubre que el traje volador además de volar le otorga superfuerza, supervelocidad, visión rayos x, superoído, invisibilidad y otros tantos superpoderes, aunque los momentos épicos están hechos, claro, a base de golpes. La trama, en la que no faltaban los tiroteos y mamporros clásicos de las series de Stephen J. Cannell, se alargó durante 44 episodios a lo largo de tres temporadas, insuficientes en cualquier caso para que el profe se hiciera con el control del traje a la hora de volar. Aun y todo, uno de los recursos más utilizados era llevarse al malo de turno a dar un paseo por el cielo.

Visto hoy, claro, los efectos especiales de William Katt volando sobre la ciudad provocan cierta ternura y se ve más el truco que a un mago malo adivinándote la carta. Pero estamos hablando de una serie grabada entre 1981 y 1983, que TVE compró una vez terminada y emitió en las sobremesas del verano de los años 1984 a 1986 porque por aquel entonces no había ninguna prisa, era muy difícil que te llegara un spoiler o alguien subiera un capítulo a un Youtube, que todavía estaba por inventar, y donde hoy sí se pueden ver algunos capítulos de esta serie que recuperó Cuatro en sus comienzos y también está editada al completo en DVD en castellano.

La serie, que puso en valor el encanto de los torpes, arrasó entre el público infantil y juvenil por esos momentos de humor que animaban la trama más seria y convencional de cada capítulo, y como pasa con los chistes más básicos, no podías parar de reir. Un revisionado de sus capítulos permite reconocer entre sus alumnos a unos jovencísimos Michael Paré y Faye Grant (la líder de la resistencia Julie Parrish en V, otra serie con extraterrestres) además de volver a disfrutar de su mítica sintonía: Believe it or not, de Joey Scarbury.