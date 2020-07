La última película de Tom Hanks se salta los cines y pasa a televisión

Tom Hanks fue una de las primeras celebridades en contagiarse del coronavirus, enfermedad de la que ya se ha recuperado pero tras la que "no sabe cuándo volverá a trabajar" y por la que ha tenido que estrenar su última película, Greyhound, en televisión en lugar de en cines.

Greyhound, un drama bélico sobre la II Guerra Mundial que ha escrito y protagonizado él mismo, supone el regreso de un actor que hace unos meses ocupó cientos de titulares en todo el mundo al contagiarse del covid-19 durante un rodaje en Australia, cuando la pandemia comenzaba a preocupar en todo el mundo. "Estuvimos 10 días con síntomas muy incómodos. No llegamos a temer por nuestra vida, por suerte", recuerda sobre la enfermedad que padeció junto a su mujer, Rita Wilson. El matrimonio se contagió mientras estaba de viaje en Australia para participar en las labores de producción de la próxima cinta biográfica sobre Elvis Presley que dirigirá Baz Luhrmann. Hanks reconoce que no sabe cuándo volverá a rodar, aunque augura que no será pronto. "Nadie tiene ni idea de cuándo se podrá volver al trabajo", admite. Según el intérprete, hay una serie de factores "físicos, legales, financieros y de seguridad" que van a provocar que el parón en la industria cinematográfica sea más largo de lo esperado. "Como tu película tenga a dos personas en un auto, hablando cerca o besándose... Hay tantos requisitos opuestos a llevar una máscara y respetar la distancia entre el equipo".

Entre otras consecuencias, el cierre de cines en todo el mundo ha llevado a que los estrenos se amontonen en el calendario sin una fecha concreta y encadenando atrasos. "Habrá un atasco de superproducciones que quieren proyectarse en cines, hasta que se determine cómo hacerlo. Nadie tiene la respuesta", pronostica. Por ello, Hanks ha decidido asociarse a Apple TV+, la nueva plataforma del gigante tecnológico, para estrenar Greyhound, un drama por el que apostó personalmente al protagonizar, producir y escribir su guion. "A todos nos rompe el corazón que no se exhiba en cines", admite. Pero el equipo analiza la situación y ve "que no habría espacio entre tantos estrenos", coincidiendo con cintas como Wonder Woman o Top Gun 2. "Es decepcionante porque luce genial en pantallas gigantes", lamenta. La renuncia a la gran pantalla de Greyhound sigue los pasos de películas como Trolls World Tour o ¡Scooby! ¡Scooby! que, debido a la pandemia, se saltaron los cines y optaron por un lanzamiento digital. Basada en la novela de 1955 The Good Shepherd, de Cecil Scott Forester, la cinta viaja a los primeros días de la participación de EE.UU. en la II Guerra Mundial, cuando el comandante Ernest Krause (Tom Hanks) cruza el Atlántico en submarino lleno de inseguridades y miedos.

Netflix acaba de comprar The Trial of the Chicago 7, una película que escribió y dirigió el guionista Aaron Sorkin y que finalmente se saltará los cines debido al coronavirus. Variety señala que la plataforma digital ha adquirido los derechos globales de una cinta que, en principio, iba a distribuir Paramount en Estados Unidos y Canadá. El portal Deadline apuntó que Netflix desembolsará 56 millones de dólares en esta operación. Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, Michael Keaton, John Carroll Lynch y Frank Langella dan forma al estelar (y muy masculino) reparto de este proyecto de Sorkin, ganador del Oscar al mejor guion adaptado por La red social (2010) y creador de El ala oeste de la Casa Blanca (1999-2006), considerada una de las mejores series de la historia.

The Trial of the Chicago 7 narrará la historia de siete activistas acusados de conspiración e incitación a disturbios por las protestas durante la Convención Nacional Demócrata de Chicago en 1968. El juicio, tras unas movilizaciones pacíficas que desembocaron en importantes choques entre manifestantes y policías, fue muy mediático y tenía como telón de fondo las protestas contra la guerra de Vietnam y la contracultura de los años 60 en EE.UU. Netflix incorpora así una nueva baza a sus apuestas para la temporada de premios de Hollywood en 2021. Ya cuenta con otros ases como Da 5 Bloods de Spike Lee, que se presentó el 12 de junio; o las todavía pendientes de estreno Mank de David Fincher y Hillbilly Elegy de Ron Howard. La Academia de Hollywood se ha visto obligada a cambiar sus planes para los Oscar de 2021 lo que, por efecto dominó, también alteró el calendario del resto de ceremonias de Hollywood (Globos de Oro, premios Spirit, etc.). Los Oscar han sido aplazados hasta el 25 de abril y se marcó el 28 de febrero como límite de estreno para las películas que quieran ser candidatas.

Por su parte, el actor Will Smith y el director Antoine Fuqua han llegado a un acuerdo con Apple para que el gigante de la manzana se quede con Emancipation, una cinta sobre la esclavitud en Estados Unidos enmarcada en la Guerra de la Secesión (1861-1865). Deadline asegura que Apple compró este proyecto por una cifra récord de 105 millones de dólares tras una dura pugna (especialmente con Warner Bros.) dentro del mercado virtual de Cannes. La película, basada en una historia real, se estrenará en los cines y poco después llegará a Apple TV+. Smith interpretará a Gordon, un esclavo en los Estados sureños (la Confederación) que en la Guerra de la Secesión defendían la esclavitud contra los territorios del norte. Emancipation relatará el intento de Gordon por escapar de los esclavistas blancos para alcanzar los dominios de la Unión en el norte y unirse a su ejército. La historia de Gordon, también conocido como Peter azotado, se hizo famosa por una terrible fotografía en las que aparecía su espalda llena de heridas y cicatrices provocadas por los latigazos, una muestra evidente de la crueldad de los Estados sureños con los afroamericanos. "Fue la primera imagen viral de la brutalidad de la esclavitud que el mundo vio", apuntó Fuqua. "No puedes arreglar el pasado, pero puedes recordárselo a la gente y creo que tenemos que hacerlo de un modo preciso y real", añadió. William N. Collage firmará el guion de esta película cuyo rodaje, si la pandemia lo permite, empezará a comienzos de l año 2021.