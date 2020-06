La webserie 'Pikuak', esta noche en eitb.eus

Esta noche, eitb.eus estrena la webserie Pikuak, que se podrá ver a través de la página de Gaztea, y también en el apartado de series digitales de eitb.eus. Pikuak se centra, en tres episodios de 8-10 minutos, en la vida de Leire, Lore y Ainara, que conviven juntas en un piso de Donostia. Picotean entre el paro, pequeños trabajos y la tesis doctoral. Se trata de una webserie de humor, con mucha sororidad y desafíos rocambolescos, donde la familia y el movimiento feminista juegan un papel vital. Ha sido dirigida por Maddi Castro.

Las tres protagonistas quieren hacer porno, son las que grabarán y dirigirán, pero, al mismo tiempo, habrá otra cámara grabando, y eso es lo que verán los espectadores. Pero como ha dicho su directora, no se trata de una webserie sobre porno, sino sobre el empoderamiento de la mujer.

El personaje de Lore es una bilbaina de 24 años, lesbiana, doctorada en estudios de género y parte del colectivo feminista. Le gusta jugar a la play, a las cartas o a lo que pille y le gusta incordiar, pero mucho. Si tuviera que haber nacido en otra época le hubiera gustado ser Viv Albertine, pero evidentemente, lesbiana. Su tagline: "Qué pereza dais los heteros".

Ainara es una pija de algún pueblo guipuzcoano, 27 años. Profesora de FP, le gusta ver y dejarse ver como a nadie, hedonista y vermutiana. No le da muchas vueltas a la cabeza, en Tinder no se lleva lo de pensar. Su tagline "es que, yo, nunca he visto porno".

El personaje de Leire es el de una chica zen, lo suyo es el baile contact, mucho jengibre y kefir –los años son un estado mental–, cero azúcar. La economía siempre es circular. Todo es circular, la buena vibra también. Tagline: "Os voy a hacer bizcocho de algarroba".

El primer pase de Pikuak tuvo lugar en la Durangoko Azoka y además se presentó en el festival Tabakalera-2deo. Por otro lado, ha sido seleccionada en 2020 para los festivales Carballo Interplay (Galicia) y Apulia Web Fest (Italia).