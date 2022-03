Crean la primera cerveza digital del metaverso

Cuando Mark Zuckerberg anunció a bombo y platillo su apuesta por el metaverso, numerosos entusiastas se lanzaron a cantar las virtudes de este universo paralelo e inmersivo que va a permitir vivir en una realidad paralela que nos liberaría de los impedimentos físicos de nuestro día a día.

Pero no todos quedaron muy convencidos con la posibilidad de disfrutar de la misma vida social que teníamos pero sin la necesidad de salir de casa. Vamos, que la promesa de disfrutar en los bares de encuentros con los amigos no iba a ser tan sencilla. Entre ellos, los cerveceros de Heineken.

Pero en lugar de lanzar anatemas en contra de las realidades virtuales, se han subido al carro en un ejercicio paródico que reivindica las cosas que se tocan, huelen y saborean. Y que incluso pueden provocar resaca. Para ello han creado la primera cerveza virtual, la Heineken Silver, que han presentado en exclusiva en su cervecería virtual dentro de la plataforma digital inmersiva Decentraland.

Según anunciaron, es una cerveza sin calorías, sin ingredientes ocultos y sin€ cerveza. Esta primera y flamante birra virtual, explican, está hecha con pixeles, a los que se les ha añadido la levadura A-Pixels. El lúpulo empleado se ha cultivado en código binario por agricultores NPC (Non Playable Character-Personaje No Jugable). Y, por supuesto, todo el proceso de elaboración de la cerveza virtual está supervisado por los asistentes virtuales de elaboración de la cerveza de Heineken. La cervecera holandesa se ha esmerado en no dejar nada fuera de control, para lo que "está experimentando una transformación de alta tecnología para enfrentarse al metaverso, píxel a píxel", concluyó sobre su invento.

La cerveza virtual se presentó en, donde los invitados pudieron conocer cómo se elabora la cerveza en segundos, mientras disfrutaban de langosta y caviar pixelados y se codeaban con embajadores de Heineken, entre ellos el exfutbolista francés Thierry Henry.

Durante el acto, Bram Westenbrink, director global de la marca Heineken, reconoció que "conectar con la gente es vital para la existencia humana y sabemos que el metaverso reúne a la gente de una forma desenfadada y envolvente que es realmente emocionante, pero no es el mejor lugar para saborear una nueva cerveza".

Por si no había quedado claro, añadió que "nuestra nueva cerveza virtual, Heineken Silver, es una broma irónica. Es una idea autoconsciente que se burla de nosotros y de muchas otras marcas que están saltando al metaverso con productos que se disfrutan mejor en el mundo real".

Pero no por ello la empresa no ha dejado de hacer la presentación a lo grande, en digital, pero a lo grande, por lo que contó con el artista callejero español J. Demsky, quien diseñó partes del hogar virtual de la Heineken Silver.

J. Demsky indicó: "Como amante de Heineken desde hace mucho tiempo, me entusiasmó participar en este lanzamiento divertido y único que da vida a la marca, y a la Heineken Silver virtual, de una forma realmente única. Poder dar a la gente una forma de entender artísticamente a qué podría saber una bebida virtual, especialmente cuando se combinan todos los píxeles y la tecnología, encaja perfectamente con lo que soy y con el arte que me gusta crear, así que espero que a la gente le encante mi interpretación de cómo podría ser la Heineken Silver virtual si tuviera sabor."