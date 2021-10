Plataformas de streaming

Las plataformas han protagonizado una revolución que se ha introducido de forma silenciosa en nuestras casas, primero, y en los móviles y tabletas después. La oferta es amplia y ahora llega la 'vuelta de tuerca' con el auge de la emisión vía streaming

Está claro que la forma en la que Internet ha cambiado el modo de ver la televisión o los contenidos es una revolución que ha entrado en nuestras casas casi sin darnos cuenta. Siempre he dicho que el pirateo de películas o series era en gran parte debido a que no existía un sistema, a un precio razonable, donde poder ver contenidos y desde la popularización de las plataformas la mayoría de las personas han descubierto que ya no hace falta ser un hacker.

La primera gran serie que se vio afectada por Internet fue Perdidos (Lost 2010), un gran éxito de audiencia en la primera temporada pero un fracaso en la segunda. ¿La razón? La primera temporada llegó con un años de retraso a la televisión con respecto a Estados Unidos, donde ya se estaba emitiendo la segunda temporada.

Los seguidores de la serie no esperaron a que de nuevo, por una anacronismo histórico, la segunda temporada se emitiera dentro de un año, se volvieron locos para descargar o conseguir ver los episodios, aunque no estuvieran doblados ni subtitulados. Tuvieron que pasar años hasta que los gestores de la programación se dieran cuenta de esto y empezar a anunciar las series al mismo tiempo que se empezaban a emitir en Estados Unidos.

La lista de plataformas es enorme. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video o HBO Max, un servicio especial de HBO que se presenta en breve, son quizás las más conocidas. Pero salvo RTVE que dispone de un servicio gratuito llamado Play con todo su archivo histórico de programas y series, las llamadas cadenas generalistas han empezado a lanzarse al mundo del streaming de pago y no sé si estamos dispuestos a pagar absolutamente por todo. El tiempo dirá si es la forma adecuada. Compartir contenidos en formato emisión, la televisión que conocemos, y el formato streaming tiene un claro ganador y al final acabaremos pasando todos por caja. Cuando me preguntan qué plataforma les recomiendo, la respuesta es que depende de tus gustos y de cuáles pueden ser tus series o películas favoritas. Está claro que con las ofertas que hay en la actualidad no es extraño tener 3 o 4 plataformas a la vez, pero poco a poco los precios van subiendo y quizás tengamos que ir cambiando nuestras aficiones y poner en la lista la de ver series de televisión.

En la actualidad, los servicios de streaming más demandados son los de vídeo, pero el primero en usarse de forma masiva fue el de la música. La otra faceta interesante del streaming es la de poder ver eventos en directo desde cualquier dispositivo. Se acabó tener que estar en una casa frente a un receptor de televisión para ver la final de la Super Bowl. Desde nuestro smartphone, tablet o portátil podemos acudir para ver eventos en directo. Uno de los últimos eventos que ha sido una sensación increíble con una audiencia de 600.000 espectadores simultáneos ha sido el Balloon World Cup de Ibai Llanos a través de la plataforma Twitch. Algo tan simple como hacer que no toque el suelo un globo y de frente alguien que quiere hacer que se caiga se ha convertido en un deporte con una bolsa de mas de 20.000 euros en premios. Los deportes, los videojuegos, los conciertos, la ópera o cualquier acontecimiento que se emita en directo se puede seguir gracias al streamig. Todavía son pocas las empresas que le están sacando partido y es que simplemente a través de YouTube, podrían estar emitiendo sus juntas de accionistas, sus eventos y de forma totalmente gratuita.

@juandelaherran