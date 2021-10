Whatsapp, Facebook e Instagram reanudan su servicio tras más de seis horas caídos

Facebook ha restablecido este lunes parcialmente sus servicios (Instagram, WhatsApp, Messenger y la propia red social) tras más de seis horas en las que estos estuvieron inoperativas.



"Facebook vuelve a funcionar en Nigeria", "El mío funciona desde Nueva York", indicaban algunos internautas en el portal especializado en caídas de internet Downdetector, aunque otros explicaban que todavía no habían podido recuperar el servicio.





To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We've been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.