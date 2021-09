Hitman 2 y Predator Hunting Grounds, entre los PlayStation Plus de septiembre 2021

Sony ha anunciado los juegos que estarán disponibles para los suscriptores del servicio PlayStation Plus en septiembre de 2021. Se trata de 'Overcooked! All You Can Eat' (PS4 y PS5), 'Hitman 2' (PS4) y 'Predator: Hunting Grounds' (PS4). Los tres estarán disponibles para descarga gratuita a partir del 7 de septiembre.

'Overcooked! All You Can Eat', es una edición remasterizada de la saga de cocina cooperativa, casual y caótica que incluye 'Overcooked! 1' y 'Overcooked! 2' con gráficos mejorados y a resolución 4K. En esta entrega, el jugador volverá a Reino Cebolla con cientos de niveles de caos culinario cooperativo en cocinas cada vez más peligrosas y liosas, además de nuevos niveles y chefs que permitirán celebrar un festín de proporciones épicas.

Asimismo, el jugador podrá disfrutar de la campaña, los modos supervivencia, entrenamiento, y el nuevo modo asistencia, que ofrece una serie de opciones para que el juego sea menos frenético: las recetas caducan más tarde, se dispone de más tiempo durante las rondas y se tiene la posibilidad de saltar niveles.

En la secuela del título de acción 'Hitman 2', los jugadores encarnarán al famoso Agente 47, que en esta ocasión tratará de recuperar la memoria para descubrir la identidad de su objetivo y la verdad sobre su pasado, lo cual le enfrentará a un gran dilema moral. Para ello, habrá que recorrer desde las soleadas calles a las oscuras y peligrosas selvas a base de sigilo e infiltración.

Cierra el conjunto el shooter multijugador asimétrico 'Predator: Hunting Grounds'. En el título desarrollado por IllFonic, autores de juegos como 'Friday the 13th The Game', los jugadores podrán ponerse tanto en la piel de Predator como en la de la escuadra militar. Este título está basado en la saga de Predator y ha sido creado para que el jugador se sienta como en las películas clásicas de la saga. Además de diferentes escenarios, los jugadores podrán escoger entre cuatro tipos de clase de escuadra militar, con un amplio arsenal de armas a su disposición. También habrá diferentes clases de Predator, cazador, berserker y explorador, y acceso a una amplia variedad de tecnología y armamento extraterrestre como el clásico cañón de plasma o las cuchillas de muñeca.