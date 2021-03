Viajar sin salir de casa

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, y por segundo año consecutivo, nos quedamos sin ellas. Bueno, no del todo. No podremos viajar fuera de nuestra comunidad autónoma, pero sí podremos practicar el denominado turismo interior. Si eres de las personas que solía aprovechar estas fechas para ir a otros lugares y tomar un descanso, apunta los planes que proponemos para conocer mundo desde el sofá de tu casa. Olvídate de preparar la maleta; carga bien el móvil y acomódate delante de tu smart tv para sacar el máximo partido a las aplicaciones y ver todo en detalle. Comenzamos el viaje.

Realidad virtual

Esta tecnología es el medio más realista con el que podremos conocer otras ciudades, países, monumentos, etc. de cualquier parte del mundo. No es lo mismo que verlos físicamente, pero evitarás quemarte si vas a zonas de mucho calor, mojarte o cansarte de tanto andar para no perderte ningún rincón del lugar donde te encuentres. Por ello, una de las apps más completas es Sites in VR. Puedes visitar 19 países y más de 70 ciudades: París, Casablanca, Ankara, Damasco... Podrás ir de una capital a otra a golpe de clic y conocer sus monumentos y lugares más característicos. Y en cada una de ellas, el sistema te indica otros puntos para conocer desde otra perspectiva.

La aplicación permite elegir por país, ciudad u otras opciones como monumentos religiosos, históricos, parques, etc. Incluso contiene imágenes del espacio, por lo que se puede ver Marte y otros planetas, o la Luna, por ejemplo. Además, permite elegir el tipo de gafas de realidad virtual para verlo todo.

Bodegas y museos

El enoturismo es una práctica de moda y la pandemia no va a impedir que podamos visitar de alguna manera las bodegas. Incluso algunas también apuestan por las catas online, así que tenemos el plan completo.

La familia Fernández Rivera ha optado por la tecnología de Matterport para elaborar tours virtuales para sus espacios enológicos de Ribera de Duero: Bodega Tinto Pesquera, Conde de Haza, Bodega El Vínculo y Hotel AF Pesquera. Desde la pantalla se puede recorrer cada rincón de estos lugares para aprender dónde y cómo se elaboran sus vinos.

El mismo sistema utilizan en Bodegas Barbadillo (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) para dar a conocer los procesos de elaboración de sus vinos y jereces, además de la historia del lugar, todo a través de puntos de información a lo largo de toda la visita virtual.

Y de bodegas y museos del vino nos trasladamos de pantalla y vamos a los museos de arte para disfrutar de las esculturas, los cuadros y otras obras sin salir de casa. Desde el inicio de la pandemia, las webs de las más prestigiosas galerías dan la opción de recorrer sus pasillos para aprender sobre arte de cualquier época. Así, por ejemplo, puedes ver las obras que acoge el Museo del Louvre de París, como la famosa Gioconda de Leonardo Da Vinci, la Victoria con alas de Samotracia, Venus de Milo o el cuadro de Eugène Delacroix La libertad guiando al pueblo, por citar algunas piezas. No se sabe cuánto tiempo llevaría ver todo el museo en persona analizando cada obra (se dice que incluso varios días), así que de esta manera puedes disfrutarlo sin dar un solo paso a través de la web louvre.fr.

También es posible viajar hasta Florencia, a la Galería Uffizi, para contemplar obras de Miguel Ángel, Caravaggio, Rubens o Botticelli, entre otros muchos artistas.

Para los seguidores de los trabajos de Van Gogh, el museo que lleva su nombre en Ámsterdam (Países Bajos) también abre sus puertas virtuales. Y para aquellos que optan por el arte moderno, una gran opción es el MOMA de Nueva York.

En el Estado español se pueden visitar el Museo del Prado, el Guggenheim de Bilbao, el Museo Teatro Dalí, el de Picasso o el de Sorolla, por ejemplo.

Muchas de estas webs han optado por el sistema de Google Maps para poder desplazarse por las salas y verlo todo.

Gastronomía

Y, ¿qué sería de un buen viaje si no probamos los platos típicos de cada lugar? La web Tastle Atlas recoge la gastronomía de cada país con imágenes del establecimiento donde se sirve cada producto típico, sus variedades y platos similares. Así que coge papel y bolígrafo y empieza a anotar los platos que más te gusten y prueba a hacerlos tú mismo.

Con todos estos planes, ¿estás preparado para empezar las vacaciones? Eso sí, olvídate de desconectar del móvil porque lo necesitarás para llevar a cabo todos.

En directo

Como si de un documental se tratara, las plataformas Explore.org y Wolf.org permiten ver en directo animales alrededor del mundo a través de cámaras de alta resolución, tanto durante el día como por la noche.

En la primera podemos visualizar elefantes en África, águilas en Estados Unidos, osos panda en China... Por su parte, Wolf.org muestra en directo cómo viven los lobos en el Centro internacional del Lobo, en Minnesota (Estados Unidos) en un hábitat igual que el suyo en la propia naturaleza.