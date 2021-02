Así aterrizó Perseverance: el rover de la NASA grabo su propio amartizaje

La semana pasada la NASA dio un paso de gigante en la exploración espacial, una gran noticia para la ciencia: el robot 'Perseverance' logró posarse sobre la superficie de Marte con éxito y mostrar las primeras imágenes del rover. La NASA emitió en directo la llegada del vehículo y su amartizaje.



El jueves pasado, el rover ingresó en la atmósfera de Marte a una velocidad superior a los 19.000km/h, algo que redujo en menos de 10minutos de tensión en los que el 'Perseverance' se separó de la nave que lo transportaba desplegando un "paracaídas supersónico". Este acto fue grabado y las imágenes han sido publicadas por la organización americana.





