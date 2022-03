¿Qué contienen las bolsas de regalo de los nominados de los Oscar valoradas en 91.000 euros?

Los Premios Oscar de 2022 pasarán tristemente a la historia por ser la noche en la que Will Smith dio una bofetada a Chris Rock. Este gesto del intérprete empañó una gala en la que él mismo, ya que se hizo con el Oscar al mejor actor principal, y el resto de los premiados deberían de haber sido los protagonistas.

¿Y el resto de nominados? Pese a no haberse llevado la estatuilla ni el reconocimiento del público, el resto de intérpretes y directores no se han ido a casa con las manos vacías.

La agencia de marketing Distinctive Assets lleva veinte años celebrando la gran gala de los Oscar con sus ya famosas bolsas de regalo 'todo el mundo gana'. En ellas reparten premios que no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo entre los nominados no premiados de las categorías de mejor actor y actriz principal, mejor actor y actriz de reparto y mejor dirección. Y como no podía ser de otra manera, en su 20º aniversario estas bolsas han repartido premios espectaculares.

Según la revista estadounidense de lujo Robb Report, este año el regalo estrella de las bolsas de los nominados a los Oscar ha sido una parcela de terreno en Escocia junto con el título de Lord o Lady de Glencoe. Un premio inspirado en la nominación a mejor actor de Denzel Washington por 'La tragedia de Macbeth'.

Otros de los regalos de este año incluyen una estancia de tres noches en el Castillo Turin de Escocia con mayordomo incluido, pretzels espolvoreados con oro o botellas de edición limitada de Trust Me Vodka.

Si las Tierras Altas de Escocia no son lo suyo, los intérpretes y directores podrán disfrutar de una estancia de cuatro noches en el complejo turístico Golden Door de California, valoradas en más de 13.000 dólares, según la cadena NBC.

Para los más presumidos la bolsa también incluye tratamientos de rejuvenecimiento del prestigioso cirujano plástico Konstantin Vasyukevich o una liposucción valorada en 12.000 dólares.

En total, el valor de las bolsas de regalo de los Oscar asciende a unos 100.000 dólares, algo más de 91.000 euros al cambio.