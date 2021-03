¿Cuándo se conocerán los nominados a los Oscars 2021?

La pandemia de coronavirus ha retrasado este año tanto la gala como el anuncio de los nominados a los Oscars 2021. Pero ya queda poco para que conozcamos quiénes serán los que compitan por la dorada estatuilla en las diferentes categorías.



El misterio se desvelará el próximo lunes 15 de marzo. Los encargados de anunciar las nominaciones serán Nick Jonas y Priyanka Chopra. El evento tendrá lugar a las 14:00 horas peninsular y podrá seguirse a través de la Academia de Hollywood y de sus redes sociales.





Who's excited for #OscarNoms? Join @priyankachopra and @nickjonas here on Monday at 5:19am PDT. https://t.co/axeDbjyuI8 pic.twitter.com/hZh1KZx3Oy