Plan de desescalada: ¿Cuándo podré salir con amigos o ver a la familia?

Las terrazas podrán abrirse a partir del 11 de mayo con limitaciones de aforo.

¿Cuándo se puede retomar la actividad social?

¿Será obligatorio el uso de mascarilla?

¿Cuándo se podrá visitar a los ancianos que viven en residencias de mayores?

¿Y las visitas a los centros de discapacidad y a viviendas tuteladas?

¿Cuándo podrán salir a la calle las personas mayores de 65 años o vulnerables al coronavirus?

¿Cuándo podrá haber velatorios?

¿En qué momento podrán celebrarse bodas?

¿En qué momento abrirán las peluquerías?

Cronograma orientativo para la transición hacia una nueva normalidad.

¿Se ha determinado el momento para volver a los gimnasios?

¿Cuándo podré sentarme en una terraza a tomar algo?

¿E ir de tiendas?

El plan de desescalada presentado ayer porda respuesta a algunas de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, como por ejemplo cuándo se podrá visitar a los seres queridos, cuándo se celebrarán bodas y velatorios o en qué momento se podrá volver al gimnasio o ir a segundas residencias a pasar el fin de semanas. Todas las actividades cotidianas tienen unos plazos establecidos cuya ejecución dependerá de cada territorio.A partir de la fase 1 (11 de mayo) habrá se podrá establecer el contacto social con otras personas que no sean mayores,El número máximo de personas que podrán encontrarse o mantener una cita no está determinada y se limitará en una futura orden ministerial. Los encuentros podrán ser tanto en la calle como en hogares o locales.En los establecimientos: el 50% para terrazas en la fase 1, el 30 % para locales cerrados en la fase 2 (25 de mayo ) y el 50 % en la fase 3 (8 de junio).Una orden ministerial precisará cómo se pueden producir las visitas a mayores en el futuro, para evitar el riesgo de contagio por contacto social.Desde el lunes 4 de mayo será obligatoria en el transporte público. Se facilitarán en todas las estaciones y paradas.No podrá hacerse(8 de junio) y las condiciones en que se podrán realizar esas visitas tendrán que definirse.Cuando entremospartir del 25 de mayo.A partir del lunes 4 de mayo, en la fase 0, los mayores y los colectivos vulnerables a la COVID-19 poEn la fase 1 (11 de mayo) con uny en la fase 2 (25 mayo) se ampliará el número de personas que pueden despedir a un ser querido que ha fallecido.En la fase 2 (25 mayo), pero conLas peluquerías(4 de mayo) siempre y cuando puedan concertar citas previas y el personal disponga de equipos de protección individual. DeberánSi no ofrecen cita previa, tendrán que esperar a la fase 1 (11 de mayo) para recuperar su actividad.Si las instalaciones deportivas(como el tenis o el atletismo), se podrá acudir en la fase 1 (11 de mayo).También en ese momento se podrán realizarcon previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.Sin embargo, el uso de instalaciones cuyo espacio sea cerrado se tendrá que posponer a la fase 2 (25 mayo) y sólo cuando el deporte se haga sin público y no requiera contacto físico.En la fase 1 (11 de mayo)de las mesas permitidas en la licencia municipal del establecimiento, o más si el ayuntamiento permite más espacio disponible. En la fase 3 (8 de junio), este porcentaje aumentará. También podrán ser espacios de reunión de hasta diez personas por grupo. No habrá franjas horarias para ir a terrazas (se podrá ir en el horario de apertura que establezca el bar).En la fase 1 (11 de mayo) ya se podránpara la atención individual de clientes, pero con medidas de protección, como mamparas.En fase 2, en lo que respecta a comercio minorista y de prestación de servicios, se podrá proceder a la reapertura al público de centros y parques comerciales con independencia de su superficie útil de exposición y venta.

El aforo total del comercio minorista será del 40% y deberán garantizar un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.

Los centros comerciales tendrán aforo total del 30 % -dentro de cada local de los centros comerciales es del 40 %- y no se permite el uso de zonas recreativas o áreas de descanso comunes.

¿Cuándo está prevista la apertura de cine y teatros?

¿Se va a reanudar el curso escolar?

¿En qué momento podrá ir más de una persona en coche?

¿Cuándo se podrá ir a la playa o a la piscina?

En la fase 2 (25 mayo) cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán abrir pero con butaca preasignada yLos alumnos de 4º de Eso, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especialcon carácter voluntario y divididos en grupos de no más de 15 estudiantes.La limitación de ocupación de los vehículos privados se mantendrá,que podrían ir juntas a partir de la fase 1 (11 de mayo). En cada fila de asientos podrán ir dos personas como máximo, guardando la mayor distancia posible.El disfrute del baño en las playas(8 de junio) y requerirá una gran implicación de las autoridades locales.En lase permitirán en las playassiempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, con una distancia mínima de dos metros entre los participantes.En cuanto al uso de piscinas, se permitiránde capacidad de la instalación y cita previa.

¿Y la apertura de fronteras?

¿Cuándo se podrá viajar entre provincias?

¿Se puede ir a la segunda residencia?

¿Cuándo abrirán los hoteles?

¿Cuándo se podrá volver a cuidar el huerto?

¿Cuándo se recuperarán la atención a las personas con discapacidad y las terapias de atención temprana, ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales?

Guía visual de la desescalada

FASE 0 Preparación - Paseos en familia. - Deporte de forma individual - Entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y entrenamiento básico de ligas profesionales. - Apertura de pequeños locales con cita previa para la atención individual de clientes (Ej. recogida de comida en restaurantes). FASE 1 Inicial - Se permiten las actividades sociales, como reuniones en casa de hasta 10 personas. - Se permite la apertura de locales comerciales y de prestación de servicios asimilados con una superficie útil de exposición y venta inferior o igual a 400 metros cuadrados. En establecimientos con una superficie útil superior, se establece que se pueda acotar el espacio que se reabra al público ajustándose a este umbral. - Los lugares de culto podrán abrir con una limitación de aforo del 30%. - Viajes a segundas residencias siempre dentro del mismo territorio. - Apertura del sector agroalimentario y pesquero. - Entrenamiento medio en ligas profesionales y deporte no profesional para actividades que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. - Apertura de mercados al aire libre, con condiciones de distanciamiento entre los puestos. - Se permitirán espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados (con un tercio de aforo) y de menos de 200 personas al aire libre. - Visitas a museos limitadas a un tercio del aforo. - Se autorizan velatorios para un número limitado de asistentes. - Apertura de actividades de caza y pesca deportiva. FASE 2 Intermedia - Apertura de restaurantes para el servicio de mesas, con limitación de aforo. - Apertura de cines y teatros con un tercio del aforo. Visitas a monumentos y salas de exposiciones. - Actividades culturales con menos de 50 personas sentadas. Si son al aire libre, menos de 400 personas sentadas. - Apertura de centros educativos para actividades de refuerzo, cuidado de menores de seis años y preparación de la selectividad. - Reapertura de centros comerciales, prohibiéndose la permanencia en las áreas comunes o zonas recreativas. - Bodas para un número limitado de asistentes. FASE 3 Avanzada - Disminución de las restricciones de aforo en bares y restaurantes, pero manteniendo las distancias de separación entre el público. - Flexibilización de la movilidad general. - Se ampliará la ocupación de espacios, como el comercio, por ejemplo, hasta un 50% de su aforo. - Discotecas y bares nocturnos con un aforo máximo de un tercio del habitual. - Apertura de playas en condiciones de seguridad y distanciamiento. - Corridas de toros con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metros cuadrados de forma individual. Situación de nueva normalidad Finales de junio.

Hasta el 15 de junio se mantendrá el cierre temporal de las fronteras.En principio en la fase cuatro (a finales de junio), esto es, cuando se alcance la llamadaEn la fase 1 (11 mayo),en la que se reside.En la fase 1 (11 de mayo) ya habrá algunos usos autorizados,, por lo que el buffet estará en ese momento prohibido, y siempre garantizando las medidas de seguridad.En la fase 0 (4 de mayo), de autoconsumo o municipales siempre que estén en el mismo término municipal que el del domicilio o en uno adyacente al mismo y se adopten las debidas precauciones higiénicas o de distanciamiento social.En la fase 1 (11 de mayo), cuandoy seguimiento continuo a personas mayores que no vivan en residencias.