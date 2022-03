En sus pies

Como en un partido de tenis, el Athletic vuelve a tener bola de set, de partido aún no. En muchas ocasiones los rojiblancos han desaprovechado estas oportunidades y ya va siendo hora de cambiar la tendencia. El domingo y ante el Betis, rival directo, una vez más, una victoria ubicaría a los leones en un escenario muy favorable cara a luchar por el objetivo de estar en la lucha por los puestos europeos. Es innegable el momento del rival inmerso en tres competiciones y la fatiga que puede acumular, independientemente del buen equipo que son y la plantilla que tienen.

El Athletic a priori está bien, tiene las ideas claras y en principio las piernas frescas. Los jugadores pueden preparar junto al técnico los partidos con muchos días de antelación y esto ayuda una barbaridad. En cierto modo, esta película ya la hemos visto, lo malo es que la hemos disfrutado pocas veces. La oportunidad está ahí, solo hay que coger el toro por los cuernos y ganar en un estadio que no se da especialmente bien en los últimos tiempos. Solo pensar en cómo quedaría la clasificación con tres puntos más, creo que es motivación suficiente para echar el resto.

Más allá de oportunidades perdidas también entiendo que los méritos de este grupo son suficientes como para ,y aunque sea por un día, tener el premio que otras veces se le ha negado. Me gusta mucho el equipo de Marcelino y al igual que el técnico asturiano creo que la temporada hasta el momento es buena. Otra cosa es que si se lograse el acceso a Europa al final de la misma estaríamos hablando de una campaña excelente. La renovación de la plantilla es en sí misma un auténtico logro que nos permite soñar a futuro.

Meses atrás teníamos por lo visto en partidos y temporadas anteriores una plantilla corta y ahora es larga. Futbolistas que no eran protagonistas ahora lo son. El ejemplo de las últimas jornadas es Mikel Vesga. El de Gasteiz está cuajando actuaciones estelares y esta es una maravillosa noticia de cara a lo que viene por delante. Esa posición y la de punta son las más frágiles en los últimos años. Ahora llueve menos, mucho menos en este puesto. Qué gozada. Lástima la lesión a última hora de Dani García, espero sea leve y esté para el siguiente.

Para finalizar, esta semana hemos conocido nombres de candidatos a la presidencia del club. Ruido previo a lo que en junio se va a decidir. Me parece correcto que se empiece a hablar de estas cosas pero espero que no sea una turra insoportable. Más que nada porque de momento quedan unas jornadas muy importantes por jugar. Me importa lo de junio pero mucho más lo del próximo domingo y el viernes siguiente y así hasta la jornada 38. Tiempo habrá después de que pite el árbitro en Sevilla de hablar de todo esto.