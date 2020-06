Excelente actuación

ME hace feliz decir que la actuación de ayer de Pablo González Fuertes se puede considerar uno de los mejores arbitrales de lo que va de temporada en San Mamés. Prácticamente estuvo perfecto el asturiano, yo le pongo un 9. Tranquilo en todo momento, sin aspavientos cuando los jugadores le reclamaron algo, bien en la dirección del juego, perfecto a la hora de aplicar la ventaja y con personalidad cuando le tocó pitar los dos penaltis que se registraron durante el partido. Fue González Fuertes el que tomó la decisión de señalar el punto fatídico. No dudó y la repeticiones de las jugadas por televisión le dieron la razón. Espero que nos dé más partidos como el de ayer, porque en Asturias siempre han salido buenos colegiados. En cuanto a las jugadas polémicas, se registraron un par. En el minuto 14, Lago Junior peca de inexperiencia, ya que Raúl García corre justo delante de él y el rojiblanco se tropieza por culpa del jugador bermellón. Se puede considerar como un penalti tonto, pero la infracción existe, por lo que el penalti está bien señalado. Lo mismo que en el que cometió en el minuto 68 Yuri Berchiche sobre Trajkovski. El defensa del Athletic traba con la pierna al rival, que cae dentro del área al notar el contacto en la rodilla. También acertó el árbitro asturiano. Ha quedado demostrado que el fondo de armario de Gaizka Garitano puede dar una buena imagen. solo hace falta repartir los minutos de forma adecuada y que no sean los de siempre los que sumen partido tras partido. Ahora toca pensar en la visita a Mestalla para seguir de lleno en el sueño europeo.