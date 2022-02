No podemos

¿Podemos dejar de mirar a otro lado? https://t.co/2hx6ZM5W8G — A. Cartier (@acartierf) February 16, 2022

La risión

Un diputado de Más Madrid hace de espía tapándose con un periódico durante una intervención de Ayuso. El diputado Emilio Delgado incluso hizo dos agujeros para los ojos.



▶ https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/43eAEHafUD — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 17, 2022

La política también son los equipos

Carromero, Teodoro y Ángel Casero. El delta force de Casado da un poco de risa floja.

Hay días que Miguel Ángel Rodríguez desayuna más fuerte que zamparse a estos 3 mosqueteros. — Ícaro Moyano Díaz (@viejomoeb) February 17, 2022

No todo el acoso fue este acoso

1/ Leída la sentencia que absuelve a un periodista acusado de acosar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero.

La cuestión es más sencilla de lo que parece.



Hilo ???? — José María de Pablo (@chemadepablo) February 17, 2022

Nos estamos volviendo gilipollas

Antonio Cartier se preguntaba en Twitter, con pleno acierto, si "podemos dejar de mirar a otro lado" después de ver, con estupor, cómopara abandonar la eurocámara durante la discusión en la que se exponía, con acierto, que Hungría y Polonia tendrán que pasar por el aro democrático para recibir el dinero de la recuperación poscovid. Por muy incómoda y violenta que sea la imagen no podemos evitarla, tenemos que abordar de la manera más realista y seria el problema que tenemos: los fascistas son el enemigo y el enemigo tiene fuerza.Seguro que en la cabeza de Emilio Delgado sonaba espectacular su propia idea: coger un periódico, hacerle dos agujeros y mirar a través de ellos a Isabel Díaz Ayuso mientras hablaba en la Asamblea de Madrid, a modo de espía de comedia. Pero lo único que consiguió el parlamentario de Más Madrid es ser el único que se acercó al ridículo que, sin duda, hicieron las y los grandes líderes del PP madrileño y nacional a mediados de esta semana.(y a los hechos protagonizados por Ayuso, Casado y García Egea me remito), pero sí es seria. Y así hay que tomársela.La política, esa cosa que hay que tomarse en serio y de la que tenemos que expulsar a los fascistas, no la hacen los partidos, ni siquiera los gobiernos: la hacen los equipos. Los equipos que forman las y los líderes, y que deciden qué va a hacer el partido y el gobierno de turno. Así que, sí, un partido y un ejecutivo valen tanto como lo hacen sus mejores equipos. Precisamente por eso, este tuit de Ícaro Moyano resulta tan poco esperanzador: "Carromero, Teodoro y Ángel Casero.. Hay días que Miguel Ángel Rodríguez desayuna más fuerte que zamparse a estos 3 mosqueteros".Sigo creyendo que elfue injustificable y que sus responsables deberían desfilar por el juzgado sin excepción. Por lo que la absolución a uno de los periodistas que lo perpetraron me pareció escandalosa... Hasta que empezamos a conocer detalles de la denuncia y la sentencia que Chema de Pablo explica bien en Twitter: el error fue el enfoque de los denunciantes. Y me temo que también de quienes lo hemos contado: los hechos juzgados son muy concretos. Lo que tuvieron que soportar abarca mucho más. Y de ahí emana la indignación.Los fascistas y los políticos que piensan en el tuit y el chistaco llegan a los parlamentos si alguien los mete en una lista y muchas personas les votan. El problema es que nos estamos volviendo gilipollas. Pero gilipollas de verdad. Todos y todas. Y vemos, escuchamos o leemos noticias que deberían de movernos a tomar decisiones y no hacemos nada. Incluso en lo más banal: Facebook está muerto, lo sabemos desde que Zuckerberg anunció Meta. Algunos aprovechan para sacar los últimos millones del negocio pero este se acabó. Que el jefe obligue a sus trabajadores a llamarse entre ellos "metacompañero" o "metacolega" es solo la evidencia más palpable. Pasemos página.