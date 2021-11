Hoy, concurso de inmoralidad

15 segundos de consciencia

Víctor Manuel (Vox), a Luc André Diouf (PSOE): "Querido paisano, nazi viene de nacional socialista. Que los nazis, como usted, tenían la mala costumbre de entrar ilegalmente en los países de los otros, como hizo usted cuando entró ilegalmente en España" pic.twitter.com/NR85FOLV14 — El HuffPost (@ElHuffPost) November 25, 2021

No es un caso aislado

Hace falta ser ruin para hacer esas acusaciones tan graves.



El único responsable del asesinato de mi hermano fue #ETA y quiénes dieron la orden de asesinarlo: la mesa Nacional de HB.



DEJAD A MI HERMANO EN PAZ Y AL RESTO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.



¡BASTA YA! https://t.co/4htYH9Pwm2 — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) November 25, 2021

Esta extrema derecha, con este PP

La España vaciada no tendrá oportunidades:



- Expulsando a los españoles de su tierra por motivos lingüísticos.



- Si todas las CCAA no bajan sus impuestos y ayudan a sus empresas.



- Sin planes de natalidad.



- Expulsando a la Guardia Civil y otras instituciones. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 24, 2021

Cuando la base falla

Y yo reparando el ordenador€

Solo espero que la vida le regale adiputado de Vox, 15 segundos de consciencia. Los suficientes para darse cuenta de lo vergonzosas, insoportables y reprobables que son intervenciones como la suya de esta semana en el Congreso, en el quesolo por no ser blanco, y en el que, como si fuera un descerebrado de 14 años que quiere ser amigable con los fachis del barrio para sentirse fuerte, aseguraba que el de Hitler era un partido socialista. Su intervención no es sonrojante, es intolerable. Pues la presidencia la toleró.También en el Congreso, la intervención deque le ha hecho popular en Twitter esta semana, después de saltarse la disciplina de voto de su partido la pasada, no me ha parecido para tanto: es más efectista que efectiva, como tantas otras. De hecho, la ha cogido al vueloque no ha dudado en subir el tono populista y asegurar que el propio Elorza llamó a "fascista" a Gregorio Ordóñez antes de que ETA lo asesinara. La hermana del concejal donostiarra tuvo que intervenir en Twitter para llamar "ruin" a Olona y pedir queVox podría ser un partido sin relevancia, una voz que sale de la caverna, pero el PP ya ha firmado acuerdos de gobierno con ellos y Casado cuenta con sus votos para ser presidente. Lo cierto es que, además, Vox pega con este PP que encabeza, entre otros,, que identifica acon la que expulsa "por motivos lingüísticos" a sus conciudadanos, especialmente "a la Guardia Civil y otras instituciones". La presidenta de Madrid demuestra que, además de vaciar España con su dumping fiscal, la instrumentaliza para engordar sus fobias y competir por el discurso nacional con su jefe.Cualquier periodista, cualquiera, sabe que no puede hacer bromas de un acento o una forma de hablar en antena. Y el que no lo sepa, desconoce lo más básico de esta profesión. Nada diferencia que los chistes de Virginia Riezu sobrede las bromas sobre gangosos que hacía Arévalo. Nada. Y el debate sobre los límites del humor está fuera de lugar en este caso porque no hablamos de un concurso de monólogos, sino del magazine de tarde de RNE que dirige Julia Varela, en el que el humor es solo un recurso, y no el objeto del programa. Un recurso muy mal utilizado esta vez.Llevo tiempo empeñado en reparar lo que se me va rompiendo, incluso las cosas a las que no tengo más apego que su funcionalidad. Si puedo evitarlo, ¿por qué voy a dejarme caer en el círculo vicioso y nada virtuoso del consumo rápido, del usar y tirar, de generar residuos en Europa que acabarán en África? Y mientras yo estoy a esto,porque ha encargado otro de 182 e igual el pobre solo tiene una plaza de garaje para yatacos. Habrá quien diga que quien compre la embarcación pequeña está reutilizando, y es cierto, pero lo que me pregunto es: ¿qué demonios hago yo y para qué?