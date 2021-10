500.000 euros al año

Si nos comparamos perdemos

Correcto

No ganan nada mal

¿Qué queremos?

El club más rico del mundo: la Premier League ha confirmado la venta del Newcastle a un fondo de inversión de Arabia Saudí. La operación se cierra en 353 millones de euros ?? El año pasado la Premier no lo había permitido, pero ahora sí. Adiós a 14 años de Mike Ashley en el club. pic.twitter.com/1llou9e7WJ — Goal España (@GoalEspana) October 7, 2021

Ese es el, exdiputado en la Asamblea de Madrid por el PSOE y economista, en Iberdrola. No me resulta tan curiosa la cifra como el momento de su fichaje y el cometido que va a desempeñar: "Limpiar la imagen de Iberdrola en España". No era Carmona precisamente una de las voces más afables y conciliadoras de la política española cuando ejercía, y no parece que un economista sea el más indicado para implementar campañas que publicidad y relaciones públicas (sí para pagarlas, obviamente). Menos aún cuando su fichaje esEs cierto que laen todo el mundo. Pero no es menos cierto que "los hogares españoles (y por extensión, también los vascos) son los que más sufren la subida de la luz de toda la UE". En concreto y según Vozpópuli, destinamos "un 8,4% de su renta neta disponible al pago de la, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea". Es decir: aunque en España no sea donde más suba la luz sí es donde más pobreza genera por el impacto en las cuentas de una familia media. Esto no es aceptable de ninguna manera.Ronen Palan, experto en paraísos fiscales de la University of London, lo tiene claro:(The Conversation). Y tiene razón: apenas hemos visto consecuencias después de que se destaparan evasiones fiscales en Panamá, por ejemplo. Y esa ausencia ha permitido que volvamos a estar ante una nueva gran filtración que destapa movimientos de millones por medio planeta para eludir el pago de impuestos. Movimientos que alguien tiene que hacer y por los que cobra, generando entramados y, por lo tanto, una responsabilidad clara ante sus consecuencias.Ibai Llanos ha salido a asegurar que las cifras que se han filtrado son falsas y, lo más importante, a. No tengo herramientas para valorar si la filtración es cierta o Ibai nos está contando la verdad, pero reconozco que me parece verosímil la millonada (1,52 millones de euros entre agosto de 2019 y octubre de 2021) que Ibai ha ganado. Y no es el que más gana: AuronPlay suma 2,64 millones en el mismo período. Las cifras atraen a cualquiera pero la realidad es que el suyo, aunque esté muy bien pagado, no es un trabajo fácil ni para cualquiera.Ya hay un nuevo superrico en el fútbol:ha cambiado de dueños y de expectativas. Ha pasado de sufrir a verse en manos de un fondo de inversión de Arabia Saudí cuya cabeza visible esque le pertenece y participa en una dictadura para poder obtener el máximo rendimiento a sus explotaciones. Una parte de la afición estallaba de alegría pero más allá del corto plazo, en Inglaterra como en Euskadi, se trata del modelo.