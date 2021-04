Bono desprecia a Anguita

Repasamos las etiquetas más populares del momento y pensamos en actualidad, si aparece el nombre de una persona fallecida sospechamos que estamos ante un aniversario. Al ver el nombre dehemos pensado que trataba de una efeméride relacionada con su fallecimiento. Pero no, las redes arden con una afirmación del socialista. Declara, en una entrevista a La Sexta, que Julio Anguita, el que fuera líder de Izquierda Unida. De inicio la afirmación nos parece gratuita y desde luego. Las acaloradas respuestas no se han hecho esperar.Hablamos casi a diario de la precampaña de la, el eje de la información en el Estado esta completamente girado hacia esos comicios. Dejando al margen insultos y exabruptos, a veces parece que podríamos establecer un símil con el mundo futbolístico. Tenemosque abandonan el equipo de sus amores para integrar las filas de su anteriormente odiado rival. Incluso tribunales para revisar las jugadas, como el VAR en la liga española.querenovaron el DNI justo antes del registro de la lista del PP para falsear su residencia.Seguimos en la capital del Estado, un buen gestor es aquel que, alguien capaz de prever las vacas flacas y estar preparado para afrontar los tiempos difíciles. Reconvertir un hospital en un centro de larga y mediana estancia puede parecer una medida inteligente y adecuada. Esta fue la promesa alTrece años después es unque acumula un gasto de mantenimiento de 12 millones de euros. Por alguna misteriosa razón no debía ser el lugar adecuado para un hospital de pandemia y decidieronUn vídeo filtrado por la organización animalista, ha dejado el descubierto el maltrato animal que se produce en, empresa madrileña de biotecnología. Las imágenes muestran el trato inhumano y el desprecio absoluto por los especímenes con los que experimentan. Se suceden las peticiones de responsabilidades, incluso del cierre de la empresa. Abierto el eterno debate sobre este tipo de prácticas, los defensores justifican su necesidad mientras los detractores apuestan por alternativas que eviten sufrimiento. Al margen de polémicas, lo realmente condenable es esaEl mundo de loses un negocio de tal envergadura que varias empresas lanzaron personajes virtuales. Dado que hablamos del orbe digital, pensaron que la existencia de alguien real puede ser prescindible. Su moderado éxito puede deberse a que los, necesitan seguir e incluso idolatrar a personas reales. Buen ejemplo de ello lo encontramos en el clan Kardashian, convertido en una especie de multinacional de la promoción en las redes sociales. Aunque nos entran las dudas de la delgada línea entre realidad y ficción tras la filtración de una imagen sin retocar de Kloé Kardashian.