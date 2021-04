La política de fichajes

Madrid: cañas y tapas

El turismo, en jaque

Y el comercio mundial, casi

El comercio mundial, las cadenas logísticas y de suministros, los Just in Time managers, los Kanban gurús... Todos ellos ya pueden ir dando las gracias a esta cuadrilla se egipcios... https://t.co/stkcYzn9Jl — Miquel Roig (@miquelroig) March 29, 2021

Viviendo un sueño

Es normal que los partidos hagan fichajes para susy quieran llamar la atención cuando alguien inesperado se ha subido al barco. Pero no es normal que las listas de un partido se hagan a golpe de fichaje. Porque un, es el medio para llegar a un fin. Y toda herramienta tiene que estar a punto para trabajar adecuadamente. Los partidos y las listas de aluvióny como lo haráantes de lo que pensábamos todos si Iglesias insiste en su política de show: ayer un mantero, hoy un taxista contra Uber. Eso no es dar voz, es usar la de otros.siempre ha despreciado la pandemia: no le han importado los contagios ni las cifras trágicas. Lo suyo era. Pero no la de los bares, sino la suya propia comocontra el gobierno español. Sin embargo, su menosprecio le puede salir muy caro: queda mucho para las elecciones y la comunidad de la capital española está ya "descontrolada" porque(El Plural). Estas solo son las cifras al inicio de la oleada de turistas europeos que llegan a Madrid a desfogarse, beber, comer gritar y lo que surja.Pocas veces lo de "en jaque" es más adecuado: elvasco, español y mundial está en peligro pero aún le quedan unos pocos movimientos para dar la vuelta a la situación. Estasupone una inyección no de la vacuna pero sí de un paliativo a la espera de la inmunidad. Después de arriesgarnos para salvar a tantos sectores también le toca al turismo. Otro movimiento es el de las, pero este también puede estar tocado por la gestión, o todo lo contrario, del gobierno español: "Temor de las hoteleras a que SEPI dilate los rescate" (La Información).Una cuadrilla deha sido la que ha logradoel enormeque atascaba elMiquel Roig nos los ha mostrado a muchos retuiteando a Mohammed Soliman, que es quien había compartido en Twitter el vídeo del: ese grupo de hombres que saltan en la cubierta de lo que parece un remolcador ha permitido que el. Esto también es la globalización, que tan lejos nos ayuden tan cerca y al revés, que las industrias auxiliares estén o estemos en todos los países del mundo, que esa alegría sea la nuestra.Pertenezco a la generación queatravesó el desierto con el. Después, tuvimos que esperar hasta 2015 para levantar aquella Supercopa que nos dieron en Camp Nou como si nadie quisiera. En 2012 vivimos a lo loco y lloramos como niños. Pero este 2021 ya llevamos una de las pequeñas ya partir de mañana para llevarnos las grandes copas. Estamos, pero es incluso más que eso: el Athletic es lo que nos anima en medio de todo este horror, y pienso exprimirlo y disfrutarlo. Me alivia que mañana no haya periódico