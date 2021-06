Pedro Acosta, más líder de Moto3 tras ganar en Alemania

Pedro Acosta (KTM), líder del Mundial de Moto3, se reencontró con la victoria al lograr su cuatro triunfo de la temporada en el Gran Premio de Alemania de la categoría disputado en el circuito de Sachsenring, que le consolida al frente de la clasificación provisional del mundial.

Acosta supo esperar su momento para ponerse al mando de la carrera en la última vuelta y cerrar a la perfección todos los huecos a sus rivales, entre los que destacó Sergio García (Gasgas), que sólo en su encontronazo con Jeremy Alcoba cedió algunas posiciones y se tuvo que conformar con la séptima plaza, sancionado también por exceder los límites del circuito.

Con Pedro Acosta en el podio, acabó Kaito Toba (KTM), segundo, mientras que Jeremy Alcoba (Honda), que fue tercero, acabó siendo sancionado por no perder en su momento una posición y acabó cuarto, superado por el italiano Dennis Foggia.

Nada más apagarse el semáforo rojo fue el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) quien se puso al frente de la carrera, aunque su compatriota Kaito Toba (KTM) intentó sorprenderle antes de final de recta, mientras que el líder del mundial, Pedro Acosta (KTM) consiguió recuperar tres posiciones en apenas cuatro curvas para completar el primer giro en novena posición.

De hecho, Toba y Suzuki se intercambiaron las posiciones en ese primer giro, perseguidos por el británico John McPhee (Honda) y el checo Filip Salac (Honda), que había sido el más rápido de entrenamientos.

El surafricano Darryn Binder (Honda), que vio bandera negra por su conducta antirreglamentaria con el australiano Joel Kelso (KTM), fue posteriormente sancionado con un "ride trough" o paso por la calle de talleres que prácticamente condenó cualquiera de sus opciones de lograr un buen resultado.

Mientras Binder veía su aviso para hacer el "ride trough", que hizo en la siguiente vuelta, la cuarta, Adrián Fernández (Husqvarna) se iba por los suelos, como también poco después el japonés Yuki Kunii (Honda) en una acción del Jaume Masiá (KTM), que fue sancionado con una vuelta larga o "long lap penalty", que realizó casi de inmediato y de manera muy efectiva pues se pudo "enganchar" al grupo de cabeza en las últimas posiciones.

A Toba le sucedió en el liderato el italiano Dennis Foggia (Honda), encabezando un grupo en el que estaban todos los favoritos, con Pedro Acosta ya en la segunda plaza, aunque duró poco ahí pues a final de recta, al comienzo de la sexta vuelta superó en la apurada de frenada al italiano, en cabeza de un grupo que, por entonces, era de dieciocho unidades y en el que estaban todos los favoritos.

El de Sachsenring no es un circuito de "rebufos", por lo que los adelantamientos fueron una constante en el mismo, aunque al liderato de Acosta le sucedió el de Foggia, que se mantuvo ahí durante varios giros pero sin poder escaparse de ninguno de sus rivales, pero siempre con Acosta, Suzuki y Toba en las primeras posiciones.

Además de ellos, en ese grupo principal estaban los italianos Andrea Migno (Honda), Niccolo Antonelli (KTM), Romano Fenati (Husqvarna) o Stefano Nepa (KTM), además de Sergio García (Gasgas), Xavier Artigas (Honda), Jaume Masiá (KTM) e Izan Guevara (Gasgas), como también el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), que iba con ellos, pero acabó por los suelos en la curva cinco en el undécimo giro.

Poco a poco el grupo fue perdiendo unidades, el checo Filip Salac, que entró en su taller con problemas mecánicos, mientras que el turco Denis Öncü (KTM) se tocó con el italiano Romano Fenati y acabaron por los suelos Öncü y el francés Lorenzo Fellon (Honda), lo que supuso una vuelta larga de sanción al italiano por conducción irresponsable, que le alejó irremisiblemente de la cabeza.

En el ecuador de la carrera el grupo lo formaron catorce pilotos, desde Kaito Toba hasta Ian Guevara, pero no tardó mucho en perder más unidades al tener un toque Dennis Foggia con Jaume Masiá, que no puede parar la moto y acaban por los suelos Jaume Masiá, en tanto que no le pueden evitar Rossi, Nepa y Yamanaka.

A seis vueltas del final, programada a 27, Dennis Foggia consiguió unos metros de ventaja y enseguida se apercibieron de ello Pedro Acosta y Sergio García, que saltaron a la caza del italiano para que no se escapase definitivamente.

Su caza apenas duró una vuelta pues en el vigésimo segundo giro Pedro Acosta recuperó el liderato de la carrera, pero nada más que durante unos instantes ya que el italiano recuperó la primera plaza con el claro objetivo de controlar el ritmo de sus rivales en todo momento en esas vueltas finales y con solo nueve pilotos al frente de la competición, muchos de ellos con la amenaza cierta de tener que cumplir una "vuelta larga" tras haber superado los límites del circuito en varias ocasiones.

Acosta supo cerrar todos los huecos y cuando parecía que Sergio garcía le acompañaría en el podio, se vio involucrado en un toque con Jeremy Alcoba, que además excedió los límites del circuito, pero sólo fue sancionado con una posición y acabó cuarto, superado por Kaito Toba y Dennis Foggia en el podio.

Jeremy Alcoba fue cuarto, con Sergio García séptimo, Xavier Artigas en la novena posición, por delante de Izan Guevara.