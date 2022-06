Nelson Piquet llama "negrito" a Hamilton y recibe la condena de la F1

La Fórmula 1, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y el equipo Mercedes han condenado el "lenguaje discriminatorio y racista" del tricampeón Nelson Piquet, que se ha referido al británico Lewis Hamilton (Mercedes) como "negrito", y han calificado de "inaceptable" su comportamiento.



"El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquier forma y no forma parte de la sociedad. Lewis es un embajador increíble de nuestro deporte y merece respeto. Sus incansables esfuerzos para aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para muchos y algo con lo que estamos comprometidos en la Fórmula 1", señaló la F1 en un comunicado.



Durante una entrevista en un canal brasileño en noviembre del año pasado, Piquet criticó la actuación del británico, nombrado hace unas semanas ciudadano honorario de Brasil, en la colisión sufrida con el neerlandés Max Verstappen, el novio de su hija Kelly Piquet, en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021. Ahora, estas declaraciones salen a la luz en el primer aniversario del accidente y en la misma semana de la cita de Silverstone de esta temporada.



"El negrito colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso, Senna siguió recto", dijo, comparando la situación con otra entre Ayrton Senna y Alain Prost en el Gran Premio de Japón de 1989. La palabra 'neguinho' -'negrito', en castellano-, empleada por Piquet, tiene una connotación despectiva y racista en portugués.



"Él dijo 'lo haré de cualquier manera'. El negrito metió el coche y se fue, porque era una curva muy alta y no había manera de que pasasen dos coches. Fue una jugarreta, y tuvo suerte de que solo el otro se jodió", indicó entonces el brasileño, de 69 años y campeón mundial en 1981, 1983 y 1987.



El equipo Mercedes también salió en defensa del heptacampeón del mundo. "Condenamos en los términos más enérgicos cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio. Lewis ha encabezado los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo, y es un verdadero campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista. Juntos compartimos una visión para un automovilismo diverso e inclusivo, y este incidente subraya la importancia fundamental de continuar luchando por un futuro brillante", apuntó.



La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se unió a la condena de las declaraciones de Piquet, recordando que ese lenguaje racista "no tiene cabida en el deporte o en la sociedad en general". "Expresamos nuestra solidaridad con Lewis Hamilton y apoyamos plenamente su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión en el deporte del motor", concluyó.





It's more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I've been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.