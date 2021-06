Eriksen: "Estoy bien, quiero entender lo que me pasó"

En la cuarta jornada de la Eurocopa, Christian Eriksen sigue siendo uno de los protagonistas. Ya han pasado 48 horas desde el colapso que sufrió en pleno partido la estrella de la selección de Dinamarca en el Parken Stadium, donde se rozó la tragedia. El jugador del Inter de Milán salvó la vida gracias a la rápida actuación de los servicios médicos, que le reanimaron sobre el césped. Eriksen ha querido agradecer todas las muestras de cariño mediante una carta que ha hecho llegar a 'La Gazzetta dello Sport' y que el diario italiano publica en su edición de este lunes.

"Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó. Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí", señala el centrocampista danés, que también tiene unas palabras de afecto para los seguidores del Inter, club al que llegó hace un par de temporadas procedente del Tottenham. Eriksen aparece en la portada del citado periódico deportivo. Según el parte médico que ha ofrecido este lunes la Federación Danesa de Fútbol, "Christian se encuentra en la misma condición, estable, bien. Se le siguen practicando exámenes, no hay ningún cambio".

Eriksen ha empezado a recibir la visita de sus compañeros de selección en el hospital de Copenhague en el que se encuentra ingresado. Uno de ellos es Kasper Schmeichel. El portero danés ha asegurado en rueda de prensa que "fue hermoso verlo y hablar con él". Schmeichel fue uno de los futbolistas que se acercó donde estaba la pareja de Eriksen mientras este era reanimado: "Sabía que su mujer y sus niños, sus padres, familia y amigos estaban entre el público. Los estuve buscando. Fue una situación inhumana".

CRÍTICAS A LA UEFA

El hijo del mítico Peter Schmeichel, el mejor portero en la historia de Dinamarca, ha censurado la decisión de la UEFA de reanudar el partido ante Finlandia. Los organizadores del torneo les plantearon dos opciones, una vez sabido que la vida de Eriksen no corría peligro: o reanudar el partido el mismo sábado o esperar al día siguiente a mediodía: "Nos pusieron en una posición en la que siento que no deberían habernos puesto. La situación exigía que alguien más arriba dijera que no era el momento de tomar una decisión".